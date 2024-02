Detalii de la ședința de judecată în care Vlad Filat a spus ultimul cuvânt în fața unei noi condamnări: „Nu am fost un simplu prim-ministru”

Fostul premier Vlad Filat și-a spus în cadrul ședinței de judecată convocate la 27 februarie ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Acesta se declară nevinovat și spune că „este vorba despre aceleași fapte, aceleași sume de bani” pentru care a fost anterior condamnat.

Filat a declarat că se așteaptă la o decizie legală, dorindu-și „o atitudine corectă, nu deosebită”. Acesta însă a ținut să puncteze în fața judecătorilor că nu a fost un „simplu prim-ministru”, ci unul cu un mandat de aproape patru ani.

Sentința în dosarul privind spălarea de bani în care este învinuit ex-premierul Filat urmează să fie pronunțată la 29 aprilie curent.

Ex-premierul Filat este învinuit că în perioada anului 2013 a spălat bani în proporții deosebit de mari, utilizând pentru realizarea transferurilor un intermediar ce se afla cu el în relații de afinitate. Astfel, la 1 iulie 2013, Filat ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală a PLDM, la conducerea căruia se afla, pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, el ar fi achitat către compania nerezidentă suma totală de 12,84 milioane de lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.

Dosarul în care fostul prim-ministru Vlad Filat este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari a fost transmis în judecată în 2018, prima ședință de judecată având lor în ianuarie 2019.

La 19 ianuarie curent, procurorii au cerut pentru ex-premierul Vlad Filat aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de șapte ani și a unei amenzi în valoare de 12,8 milioane de lei. O lună mai târziu, la 27 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost convocată ședința pentru replici și ultimul cuvânt al inculpatului.

Ședința de judecată din 27 februarie a debutat cu anunțarea de către procurora Nadejda Busuioc a argumentelor ce contrazic probele invocate de avocații fostului prim-ministru.

În timp ce acuzatoarea de stat Nadejda Busuioc și-a păstrat aceeași pledoarie, avocații ex-premierului Filat au venit cu acuzații, potrivit cărora aceasta nu a luat în considerare toate circumstanțele privind această cauză.

Apărarea ex-premierului a punctat că solicitările procurorilor sunt „o provocare”, aceștia operând cu „elemente iluzorii”.

În discursul său, ex-premierul a menționat că justiția din R. Moldova a ajuns prea departe, întrucât „opinia publică este plasată mai presus decât legea”.

„Eu nu am fugit din R. Moldova, deși am fost sfătuit de multe ori să o fac. N-am fost de acord cu condamnarea (într-un dosar de corupție, n.r.), dar am executat-o. Vreau ca față de mine să fie corectitudine în atitudine. Nu am fost un simplu prim-ministru, dar 3 ani și șapte luni. Vreau atitudine corectă, nu deosebită”, a menționat Filat în pledoaria sa.