„Mă adresez pentru ultima oară din viața mea.” Un cititor ZdG de 82 de ani, despre importanța alegerilor parlamentare: „Înapoi spre întuneric – Nu, doar înainte – spre Lumină”

Radu Iosipoi (82 de ani) este locuitor al satului Dănceni, raionul Ialoveni, și un cititor fidel al ZdG. A venit la redacție direct din spital pentru a ne aduce o scrisoare în care vorbește despre importanța alegerilor din 28 septembrie pentru istoria și viitorul R. Moldova. El amintește despre greutățile prin care au trecut oamenii, inclusiv familia sa, în perioada în care rușii erau stăpâni la noi acasă – deportări, foamete și colectivizare. Cititorul spune că toate acestea au lăsat răni adânci asupra poporului, dar că acum fiecare are șansa să voteze pentru libertate, demnitate și un viitor mai bun pentru copii și nepoți.

„Mult stimat, umilit, chinuit, batjocorit popor al Moldovei, mă adresez de această dată pentru ultima oară din viața mea. Pe 28 septembrie, în acest an, hotărâm soarta acestei țări pentru totdeauna. Va fi o zi istorică, hotărâtoare pentru noi, în ce țară vom călca pe 29 septembrie: mergem spre lumină sau plecăm înapoi în gheara rușilor.

Mulți dintre dumneavoastră au învățat istoria, cei de nu – vă aduc aminte. Aduceți-vă aminte sau întrebați de cei bătrâni ce au făcut rușii din noi începând cu anul 1940 și ce fac și la moment. Cum au cotropit țara, au trimis pe front toți bărbații. S-au întors puțini și aceia calici, uitați pe veci. Sunt martor al deportărilor care ne-au împins la moarte prin Siberia, Kazahstan. Aveam 4 anișori, pe tata l-au prins într-un gard de cătină spinoasă, l-au bătut până a leșinat. Când și-a revenit, a fugit prin păduri.

În timpul deportărilor și foametei provocate de ruși se strângeau toate produsele alimentare de la țărani. Mama mă trimitea zilnic cu ouă, brânză, smântână, lapte, grăunțe, floarea soarelui sau ulei. Ne-au luat și limba, transformând-o într-o chirilică de râs semirusească. Ne-au transformat și denumirea sfântă a satelor, orașelor, străzilor în numele călăilor, ucigașilor și trădătorilor ruși.

Toată viața ne-au manipulat, amăgit, și-au bătut joc de noi cum au vrut. Oare dumneavoastră nu vedeți ce au făcut și fac din noi? Ei, rușii, și-au dorit să rusifice complet țara, impunând de a crea familii mixte, ruși cu moldovence, moldoveni cu rusoaice. După absolvirea studiilor, moldovenii erau repartizați la muncă în Rusia, iar rușii în Moldova. Eu, făcându-mi studiile între anii 1965 – 1970, am fost impus să învăț în limba rusă. Dacă încercam să cerem predare în limba maternă, eram exmatriculați sau puși în pușcărie, cum a fost prietenul meu, Ion Moroșanu – 7 ani pentru naționalism. Țin minte foarte bine și începutul colectivizării după război. Pentru a dezvolta țara, a fost trimisă toata rămășița rusească, majoritatea călăi ofițeri, amorali, fără studii. Niciun specialist nu a trăit de rând cu țărănimea sa vadă cum e. S-au retras în orașe, raioane. Toți au primit apartamente. Noi, moldovenii, făceam studii, apoi eram trimiși ca muncitori de rând, iar rușii, fără studii, ocupau toate posturile de conducere și apartamente luxoase.

Mai departe au început alte afaceri, manipulări pe timpul schimbării banilor. Familiilor de ruși li s-a permis divorțul în masă, ca apoi să poată primi separat apartamente, își procurau adăugător în credit automobile, obiecte scumpe, mobilă… Atunci când s-au schimbat banii, rușii au rămas bogați, iar moldovenii cu banii în bancă. Așa am fost amăgiți, umiliți și așa continuăm să fim. Oare vă doriți același viitor, sub gheara rușilor?

Dragi moldoveni, nu vă uitați spre răsărit, de altfel, dispărem ca națiune. Ne dați neamul pe mâna păgânilor. Este puțin timp de a cugeta, gândiți-vă bine la copiii dumneavoastră, la soarta noastră de mai departe, la neamul nostru care va rămâne fără viitor. Acum e șansa noastră. Înapoi spre întuneric – Nu, doar înainte – spre Lumină”, a scris Radu Iosipoi. El a îndemnat oamenii să voteze partidul pro-european cu cele mai mari șanse de a ajunge în Parlament.