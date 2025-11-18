Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună

Comisia pentru politică externă a Parlamentului R. Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună, anunță Legislativul într-un comunicat.

Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie. Parlamentarii vor discuta despre avansarea procesului de integrare europeană pe măsura îndeplinirii de către R. Moldova a angajamentelor asumate, susținerea de către România a agendei de integrare europeană a R. Moldova, sprijinul Uniunii Europene pentru R. Moldova, susțin reprezentanții Parlamentului de la Chișinău.

În urma discuțiilor, Comisia pentru politică externă a Parlamentului R. Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României vor semna o declarație comună.

„Delegația Parlamentului R. Moldova va fi condusă de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru politică externă. Din componența delegației mai fac parte membrii Comisiei pentru politică externă Adrian Băluțel, Ion Groza, Mihail Druță, precum și președinta Grupului parlamentar de prietenie cu România, Veronica Roșca, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități.

La București, delegația Parlamentului R. Moldova va avea o întrevedere cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean, cu președintele Comisiei pentru politică externă a Senatului României, Titus Corlățean, și cu consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu”, se menționează în comunicat.

Deputații vor mai merge la capela Bisericii Sfânta Sofia din București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu.