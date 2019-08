Alegerile din februarie continuă

Pentru Dodon alegerile parlamentare din februarie nu s-au încheiat. Dodon continuă să se viseze președintele unei republici prezidențiale și din moment ce pe cale parlamentară acest lucru este imposibil, el caută alternativă acestei vechi obsesii ale sale sau, poate, proiect rusesc.

Surprizele se amână Pentru mâine? Pentru mai târziu? Deși suntem în a patra zi a săptămânii, nimic din ceea ce ne asigura ministrul de la Interne, Andrei Năstase, că s-ar putea întâmpla, nu s-a întâmplat. „Săptămâna ce vine, va fi una cu surprize pentru mulți… Procurorul general interimar, Dumitru Robu, ar putea veni în fața forului legislativ pentru a solicita ridicarea imunității parlamentare unor deputați”, declara Năstase, ca reacție la decizia Procuraturii Generale din 5 august de a porni urmărirea penală pe faptul uzurpării puterii în stat în perioada 7-14 iunie, 2019. Acest lucru, – spunea el, trebuia să se întâmple în una din ședințele extraordinare ale Parlamentului, preconizate pentru 12 sau 13 august. A trecut 12. Și 13 august a trecut. Fără „surprize”. În schimb, în locul ședințelor parlamentare extraordinare, președintele Igor Dodon a convocat în ședința ordinară de luni de la Președinție, fracțiunea parlamentară a PSRM și șefa Parlamentului, Zinaida Greceanîi, cu care au discutat, potrivit lui Dodon, „agenda pentru următoarele săptămâni”. Nimic ieșit din comun, dacă de la ședință nu ar fi lipsit prim-ministra Maia Sandu, pe care Dodon se obișnuise s-o invite. Și doi: dacă subiectele de pe agenda zilei, care vizau și activitatea Guvernului, ar fi fost discutate și cu partenerii de guvernare de la ACUM. „Nu au fost discutate”, dar „vor fi discutate săptămâna viitoare”, a declarat post-factum Dodon. Faptul că agenda a fost examinată, separat de partenerii de guvernare, ridică mai multe semne de întrebare legate de sinceritatea socialiștilor de a guverna alături de ACUM, mai ales că PSRM insistă asupra semnării unui nou acord de colaborare, pe un termen de 4 ani, cu partidele PAS și PPDA, în locul celui provizoriu. Se creează, tot mai mult, impresia că Blocul ACUM este folosit de Igor Dodon și de PSRM, doar ca și componentă formală a coaliției de guvernare, pentru a-și fortifica pozițiile în societate din perspectiva alegerilor locale din toamnă, a celor prezidențiale de la anul (Dodon pretinde la al doilea mandat) și, posibil, a unor alegeri parlamentare anticipate, pe care nu le poate exclude nimeni. Întâmplător sau nu (mai degrabă nu), o zi mai târziu, Dodon l-a numit, prin decret prezidențial, secretar la Consiliului Suprem de Securitate și consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale pe Victor Gaiciuc, care este tatăl finului de cununie al lui Igor Dodon și fost ministru la Apărare, în perioada 2001-2004, pe care Vladimir Voronin l-a demis din funcție pentru furturi serioase de armament din depozitele Armatei Naționale. Cazul este cu atât mai suspect, cu cât Dodon făcea, acum două săptămâni, aceeași gafă, când îl instala, în urma unui concurs mimat, director la Anticorupție (CNA) pe un alt servil al său, Ruslan Flocea, secretar al aparatului prezidențial. Și „surprizele” nu se încheie aici. Acum două zile, Dodon anunța public că a decis să își extindă numeric aparatul de consilieri. La cei 12, ar mai avea nevoie de unul, pentru relațiile cu lumea de afaceri. În 3 ani de președinție, Dodon, practic, și-a dublat aparatul de consilieri, jumătate dintre care nu au nimic în comun cu atribuțiile constituționale ale șefului statului, acestea fiind prerogative directe ale Guvernului. Dodon are, la ziua de azi, mai muți consilieri decât Maia Sandu miniștri. Nu v-ați întrebat de ce? La ce-i trebuiesc? Întrebarea e și pentru cei de la Guvern, care-i planifică cheltuielile, dar și pentru cei din Parlament, care i le aprobă. Încercați să vedeți ce rezolvă acești consilieri în educație, învățământ, cercetare, sănătate, agricultură, industrie, economie, diasporă, relații interetnice (pe care R. Moldova nu le are decât în cazul în care acestea sunt speculate electoral de Dodon și de Moscova (mergeți în Rusia să vedeți cum stau ne-rușii la tema drepturilor). Prin acest aparat de consilieri, Dodon încearcă să creeze în jurul său un fel de micro-guvern personal și să-l marginalizeze pe cel real, al Maiei Sandu, despre care nu o singură dată a zis că este unul slab.

Pentru Dodon alegerile parlamentare din februarie nu s-au încheiat. Dodon continuă să se viseze președintele unei republici prezidențiale (a zis că se vrea un al doilea Putin) și din moment ce pe cale parlamentară acest lucru este imposibil, el caută alternativă acestei vechi obsesii ale sale sau, poate, proiect rusesc.

ACUM i-a oferit lui Dodon (și Octavian Țâcu lovește în țintă) prea multă libertate de alegere. În două luni, de la semnarea acelui Pact temporar (acord) dintre PSRM și ACUM, Dodon a preluat Parlamentul, Armata, SIS-ul, Paza de Stat, CNA-ul, Procuratura, nu e clar ce va fi cu Justiția, Anticorupția, Curtea Constituțională, deși, Pactul nu vizează decât partajarea Parlamentului și a Guvernului.

Marți, Consiliul Politic al PSRM a cerut fracțiunii parlamentare a socialiștilor să negocieze și să semneze cu Blocul ACUM un nou Acord de guvernare pe 4 ani, în locul celui provizoriu, din 8 iunie, care, în opinia lor, „a fost îndeplinit în cea mai mare parte”, iar miercuri Igor Dodon declara că acest Acord, „în proporție de 90-95%, a și fost negociat”. Chiar „îndeplinit”? Cu excepția partajării funcțiilor în Parlament și în Guvern și adoptarea Declarației de stat captiv pentru R. Moldova, nu s-a realizat nimic. Cele două Comisii de anchetă, pe subiectul miliardului furat și a uzurpării puterii în stat vor raporta situația abia în septembrie, iar cât ține de de-capturarea instituțiilor statului, lucruile sunt la „0”. Care-i graba ca Blocul ACUM să semneze un nou Acord? De ajuns că a fost semnat peste noapte cel din 8 iunie. Arde ceva?

Aţi observat că Igor Dodon s-a schimbat? Că, în ultima vreme, a prins la curaj, a devenit mai ofensiv, mai cinic. Pe timpul (?!) lui Plahotniuc era altfel: mai reținut, nu-i reproșa nimic personal „celui mai puternic lider de partid”, iar dacă şi îşi permitea să scape câteva vorbe, erau spuse doar la general, ca să nu-și facă probleme de relație cu marele „păpușar”. Ce s-a întâmplat? L-au schimbat Năstase şi Maia, pentru că i-au făcut poftele, pe care le-a avut după 8 iunie. E cazul să mai fie trecut la „dietă”. Negocierea Acordului 2 ar fi o soluție.