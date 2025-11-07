PREMIERĂ ZdG.md, cel mai urmărit site media din R. Moldova în luna octombrie 2025, conform datelor Gemius

Site-ul zdg.md, gestionat și deținut de Ziarul de Gardă, a fost cel mai urmărit site media din R. Moldova în luna octombrie 2025, conform datelor publicate de Agenția de cercetare Gemius, desemnată furnizor oficial al măsurării audienței online de către Asociația Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului (BATI).

Datele publicate online de Gemius arată că, în luna octombrie 2025, site-ul zdg.md a avut 366 066 de utilizatori reali, fiind pe locul 1 printre site-urile de media monitorizate și pe locul doi la general, după site-ul de anunțuri 999.md.

Clasamentul lunii octombrie printre site-urile de media care publică știri și informații de interes public, conform gemius:



1. www.zdg.md – 366066 utlizatori reali

2. noi.md – 344880 utilizatori reali

3. tv8.md – 340866 utilizatori reali

4. newsmaker.md – 282456 utilizatori reali

5. stiri.md – 230400 utilizatori reali

6. unimedia.md – 229824 utilizatori reali

7. esp.md – 181494 utilizatori reali

8. agora.md – 152604 utilizatori reali

9. diez.md – 145854 utilizatori reali

10. protv.md – 130194 utilizatori reali

Datele publicate de gemius numără utilizatorii care au accesat site-urile din măsurătoare doar de pe teritoriul R. Moldova, astfel că aceste cifre diferă de cele furnizate de alte măsurători interne (google analytics). Este o premieră în activitatea www.zdg.md când site-ul devine, într-o lună, cea mai urmărită resursă online de media din R. Moldova.

Captură de pe site-ul Gemius cu datele de audiență pentru luna octombrie 2025



Agenția de cercetare Gemius este originară din Polonia și operează în peste 30 de țări din Europa si Orientul Mijlociu. Gemius realizează măsurarea audienței online în Moldova din februarie 2012. Compania a fost desemnată furnizor oficial al măsurării audienței online de către Asociatia BATI.

Ziarul de Gardă a fost lansat în iulie 2004 și este astăzi publicația periodică cu cel mai mare tiraj și cel mai mare număr de abonați din R. Moldova. Site-ul publicației, care se numea inițial garda.com.md, a fost lansat pe 12 august 2004.

Site-ul Ziarului de Gardă (zdg.md) a fost accesat, cel puțin o dată, din 183 de țări. La ora actuală în lume există 195 de state suverane și independente – 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite plus Vatican și Palestina, care sunt observatoare permanente la Națiunile Unite.

Cei mai mulți cititori au fost, în ultimul an, din Republica Moldova, România, Germania, Italia, Regatul Unit, Franța, SUA, Polonia, Spania, Ucraina și Irlanda. Topul orașelor din care zdg.md a fost accesat în aceeași perioadă: Chișinău, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași.

Redacția ZdG vă mulțumește pentru încredere și pentru că alegeți să vă informați de pe www.zdg.md și din Ziarul de Gardă. Suntem onorați să muncim împreună pentru a informa corect societatea.