Jurnaliști armeni, în vizită la Ziarul de Gardă, pentru a discuta despre influența Rusiei în alegerile din R. Moldova

Redacția Ziarului de Gardă a fost vizitată, luni, 3 noiembrie 2025, de un grup de jurnaliști din Armenia, interesați de experiența ZdG de a investiga interferența rusească în alegerile din R. Moldova.

Jurnaliștii ZdG Natalia Zaharescu, Alina Radu și Victor Moșneag le-au împărtăși colegilor armeni cum au fost realizate investigațiile sub acoperire „Protestatari în Chirie (2022), „În slujba Moscovei” (2024) și „Armata digitală a Kremlinului” (2025) care dezvăluie tacticile de influență aplicate de Rusia în R. Moldova și modul cum au evoluat acestea, de la proteste plătite, la cumpărarea voturilor și propagandă masivă pe rețelele sociale.

Jurnaliștii din Armenia au fost interesați de impactul investigațiilor la nivel social, electoral, politic și în privința investigării de către autorități a cazurilor de fraudare a alegerilor. Interesul jurnaliștilor armeni survine în contextul în care în Armenia urmează să fie organizate alegeri parlamentare în iunie 2026, iar influența Rusiei se face simțită și în această țară. Jurnaliștii din Armenia au mai vrut să afle despre implicarea bisericii în alegeri, despre cele mai importante narative propagandistice ruse sau despre influența oligarhilor în viața politică.

„Este evident că Rusia vrea să deturneze și alegerile din Armenia. Ca să vă dau un exemplu, Serghei Kirienko este responsabil atât de alegerile din R. Moldova, cât și de cele din Armenia. Kremlinul încearcă să învețe lecția din R. Moldova și să fie mai eficient în Armenia. De asta sunt aici jurnaliștii armeni, ca să învețe cum R. Moldova a reușit să nu permită deturnarea alegerilor”, a subliniat Hannes Rumm, de la PractNet, organizație non-guvernamentală din Estonia, care a organizat deplasarea jurnaliștilor armeni în R. Moldova.

Rețeaua Internațională a Practicienilor PractNet este o organizație non-profit care elaborează și implementează programe de instruire și consultanță pentru a împărtăși experiența tranziției democratice a Estoniei cu țările partenere ale Uniunii Europene, specializându-se în consolidarea capacităților pentru comunicare strategică, dezvoltarea rezilienței și combaterea manipulărilor și dezinformării străine.