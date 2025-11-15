Dreptul la replică Serviciul 112 își desfășoară activitatea în conformitate cu normele internaționale și naționale, având ca obiectiv principal siguranța cetățenilor

În calitate de director al IP „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” consider necesar de a face unele clarificări privind informațiile recent publicate în articolul din 8 noiembrie 2025, întitulat „Organizarea inadecvată a structurii Serviciului 112 a cauzat complicarea procesului de recepționare a apelurilor, sporirea numărului de apeluri neîntemeiate sau false”, bazat pe opiniile lui Ieronim Ciumaș. Autorul afirmă că Serviciul 112 nu corespunde normelor naționale și internaționale privind structura și organizarea.

În acest context vă informăm că IP „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112” este reglementată prin cadrul normativ, și anume prin Legea 174/2017 privind organizarea și funcționarea Serviciului 112 și prin Hotărârea Guvernului 243/2016 privind crearea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, care stabilesc cadrul juridic, tehnic și operațional al instituției.

Proiectul Legii Serviciului 112 a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în scopul implementării art. 53 din Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului (2011–2014) și transpunerii în legislația națională a art. 26 din Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor în rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum și armonizării și transpunerii în legislația națională a prevederilor altor directive ale UE:

Directiva 98/10/EC, care stipulează garantarea apelării gratuite a serviciilor de urgență prin intermediul numărului 112;

Directiva 2002/22/EC (Directiva Serviciului Universal), care oferă drepturi legate de utilizarea serviciului universal în rețelele de comunicații electronice și stipulează obligația statelor membre de a asigura localizarea apelurilor de urgență, pentru a permite găsirea în timp util a victimelor. Legea a avut ca principal obiectiv alinierea R. Moldova la standardele internaționale și europene privind organizarea serviciilor de urgență, prin implementarea principiului „ghișeului unic”, care asigură:

1. apelarea unui singur număr național de urgență (112);

2. alertarea simultană a tuturor serviciilor specializate de urgență: urgență medicală, poliție și pompieri/salvatori;

3. reducerea timpului de reacție și creșterea eficienței intervențiilor.

Astfel, Serviciul 112 a fost conceput și organizat în deplină conformitate cu standardele naționale și europene privind funcționarea numărului unic de urgență și cu cadrul normativ național aplicabil.

Prin urmare, afirmația publicată în articolul ZdG, potrivit căreia Serviciul 112 nu ar corespunde normelor naționale și internaționale privind structura și organizarea, este falsă, contrazicând atât cadrul normativ european, cât și legislația R. Moldova, care prevede expres conformitatea serviciului cu aceste directive. Afirmația nu corespunde realității și poate induce publicul în eroare.

Totodată, la afirmațiile publicate privind acțiunile sau recomandările de reorganizare a Serviciului 112 prezentate în articol, vă informăm că acestea se bazează pe informații care nu corespund realității organizării Serviciului 112 în R. Moldova.

Astfel, conform cadrului juridic, tehnic și operațional al instituției: Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 reprezintă o structură integrată distribuită, organizată conform modelului european de gestionare a apelurilor de urgență, iar Centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 are rolul de a:

1. procesa apelurile de urgență recepționate de la populație;

2. localiza terminalul apelantului în baza informațiilor furnizate automat de operatorii de comunicații electronice;

3. analiza și valida informația obținută de la apelant;

4. direcționa operativ datele asociate apelului către serviciile specializate de urgență competente (asistență medicală, poliție, pompieri și salvatori) din raza teritorială respectivă.

Organizarea Serviciului 112 în R. Moldova se realizează conform principiului „ghișeului unic”, ceea ce înseamnă că apelurile de urgență sunt recepționate centralizat la Centrul de preluare a apelurilor de urgență 112, fără subdiviziuni în substații sau echipaje proprii ale serviciilor specializate de urgență, așa cum s-a menționat mai sus:

1. Alertarea serviciilor de urgență (poliție, urgență medicală, pompieri/salvatori) se realizează automat și simultan prin intermediul centrului unic;

2. Structura Serviciului 112 nu include echipaje proprii sau substații independente, ci se bazează pe coordonarea centralizată cu serviciile specializate existente, care răspund prompt apelurilor primite;

3. Acest model asigură reducerea timpului de reacție și o gestionare eficientă a resurselor, în conformitate cu standardele internaționale;La fel, Serviciul 112 dispune de tehnică modernă de comunicații și infrastructură de suport, inclusiv sisteme de back-up pentru menținerea funcționării continue și facilitarea comunicării cu toate departamentele relevante în situații de urgență sau catastrofe.

Ținem pe această cale să informăm corect publicul despre activitatea Serviciului 112, pentru a asigura o percepție corectă a funcționării acestui serviciu vital. Serviciul 112 își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu normele internaționale și naționale, având ca obiectiv principal siguranța cetățenilor.

Director Anatolie Viniciuc