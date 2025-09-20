Cititorul de gardă Cine și de ce protestează?

Valeriu Urschi, unul dintre cititorii ZdG din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, este locotenent major de poliție în rezervă, veteran al Războiului pentru Independență. Periodic, Valeriu Urschi ne scrie, abordând subiecte importante. În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cititorul ZdG ne-a împărtășit punctul său de vedere privind situația preelectorală. Cine și de ce protestează? La această întrebare încearcă să răspundă Valeriu Urschi.

Motto: „Cei mai mulți trăiesc zile, puțini trăiesc viața!” (Nicolae Iorga)

Cetățenii noștri se tot plâng că o duc rău, că nu le ajung bani, că pensiile și salariile sunt mici, iar prețurile și taxele sunt mari. Organizează proteste, perturbând viața cotidiană a oamenilor și munca celor care muncesc. Unii dintre ei sunt chiar foarte agresivi când îi întrebi ce vor. Săracii reporteri sunt umiliți sau chiar scuipați atunci când vor să afle motivul ieșirii la protest a celor care se declară nemulțumiți…

Am observat însă că în pofida multor neajunsuri, despre care mereu se plâng, moldovenii nu uită de veselie. Muzica răsună în fiecare zi, de luni până luni, în toate colțurile satului și prin centrele localităților urbane.

Oamenii sărbătoresc zile de naștere, nunți și cumetrii. Sau, pur și simplu, ascultă muzică din plăcere. Iar asta nu ne spune decât un lucru: că nu mor de foame și nu o duc chiar atât de rău. Dacă statul nu le-ar purta de grijă, poate că ar muri de foame, poate că nu ar avea cu ce se îmbrăca, cu ce se încălța. De fapt, se plâng mai ales cei care nu prea vor să muncească, invocând diferite motive, unele din ele atât de „adevărate” ca lacrimile de crocodil. Iar îmbrăcăminte, încălțăminte, astăzi găsești oriunde și de care vrei. Chiar și gratis, adusă de oameni cu inimă mare de peste hotare. Alege și poartă sănătos!

Dar nu, tot nu e bine, tot nu sunt mulțumiți. De ce doar atât, de ce nu mai mult?! Ce fac eu cu doar atât?! Și de ce nu s-a dat mai înainte?! Unii și-ar dori să stea acasă, iar statul să-i întrețină. Iar pentru asta născocesc diferite scheme șmechere, care le aduc un oarecare profit, pentru că statul îi… crede!

Oricum, tot nemulțumiți rămân. Și cine e vinovat?! Guvernul bineînțeles! Și președinta! Care e soluția? Protestele! Jos – primul, jos – al doilea! Al treilea va pleca singur, nu mai are mult! S-au împotmolit în lozincile astea că și capul nu le mai judecă și nu le mai pasă de viitor. Îi vor cu orice preț pe alții la putere. Și cred că ăștia le vor face viața mai bună! Fără să judece, fără să gândească corect!

De unde avem noi astăzi bani? Credeți că din zarzavaturile și strugurii care se vând la noi și câte puțin peste hotare?! Sau din impozite și taxe? Asta nici nu ar ajunge pentru salarii. Că paraziți în țara asta sunt cât sare în mare. Banii vin din Europa! Pentru că Europa ține la noi și ne ajută! Pentru că noi suntem prietenul Europei și ea mereu ne aruncă colacul de salvare atunci când ne scufundăm în mocirla pe care tot noi o provocăm! Și dacă prietenia asta, Doamne ferește, se va sfârși, s-a zis cu noi! Țineți minte asta! Ăștia, pe care mulți dintre noi îi doresc la putere, nu vor avea cu ce plăti pensii, salarii, indemnizații… Pentru că ei nu sunt prieteni cu Europa, ba mai mult, sunt dușmanii Europei. Prin urmare, robinetul prin care vin bani în R. Moldova se va închide. Iată atunci va începe la propriu viața cea „bună”.

Estul nu ne va da nimic, pentru că sunt sufocați de cheltuielile pentru războiul declanșat tot de dânșii. Nu urmăriți doar TikTok-ul, unde 70% din știri sunt false, iar restul prostie. Urmăriți canalele de știri serioase, argumentate, corecte și veți înțelege adevărul. Dacă veți judeca corect. Nu dați pasărea din mână pe cea de pe gard! Pentru că, pe viitor, cum scria Umberto Eco, „viața va deveni un vis care fuge”.