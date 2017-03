Ultima oră: Cine sunt și ce averi au noii adjuncți ai procurorului general

Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­do­va și-a desem­nat cei trei adjunc­ți. „Prin ordi­nul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, care a fost accep­tat de Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor, Mir­cea Roși­o­ru, Igor Popa și Iurie Gara­ba vor ocu­pa func­ți­i­le de adjunc­ți ai pro­cu­ro­ru­lui gene­ral. Mir­cea Roși­o­ru va fi res­pon­sa­bil de direc­ția judi­ci­a­ră, Igor Popa de direc­ția urmă­ri­re pena­lă și cri­mi­na­lis­ti­că, iar Iurie Gara­ba va fi res­pon­sa­bil de direc­ția poli­ti­ci, refor­me și pro­tec­ția inte­re­se­lor soci­e­tă­ții”, a men­țio­nat Haru­n­jen, în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să.

În aces­te con­di­ții, tot astăzi, Igor Popa a fost eli­be­rat din func­ția de pro­cu­ror al mun. Chi­și­nău, iar Mir­cea Roși­o­ru din cea al direc­ți­ei judi­ci­a­re. Iurie Gara­ba și-a păs­trat foto­li­ul de adjunct. Doi din cei 3 adjunc­ți ai pro­cu­ro­ru­lui gene­ral desem­na­ți astăzi au fost con­tra­can­di­da­ții lui Haru­n­jen pen­tru șefia PG.

Mașină cu preț „de la 37 mii de euro” folosită prin mandat

Igor Popa, noul adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral al mun. Chi­și­nău, locu­ieș­te, împre­u­nă cu soția sa, Ala, într-un apar­ta­ment de 123 m.p., achi­zi­țio­nat în 2013, după ce au vân­dut unul mai mic, în ace­lași an. Anul tre­cut, soții Popa au pro­cu­rat și o deba­ra de 6 m.p. Soția pro­cu­ro­ru­lui, Ala, care a avut veni­tu­ri din avo­ca­tu­ră de 23,9 mii de lei în 2015, con­du­ce, prin man­dat, un auto­mo­bil de lux, Hyun­dai Gene­sis, fabri­cat în 2015. Pre­țul unei ase­me­nea mași­ni înce­pe, în R. Mol­do­va, de la 37 de mii de euro, dar, în func­ție de dotă­ri, poa­te ajun­ge să cos­te și până la 53 de mii de euro. Pro­cu­ro­rul Igor Popa con­du­ce, la rându-i, un Hyun­dai San­ta Fe, fabri­cat și cum­pă­rat în 2014. Anul tre­cut, Igor Popa a avut, din sala­riu, veni­tu­ri în sumă de 113,6 mii de lei (10 mii de lei lunar). Alți 310 mii de lei fami­lia Popa i-a obți­nut din vân­za­rea a două auto­mo­bi­le, Toyo­ta Camry și Maz­da 6. Igor Popa este din 1999 în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Igor Popa a refu­zat să dis­cu­te cu noi des­pre mași­na pe care o con­du­ce soția sa, spunându-ne că „nu e mași­na mea. Sunați-o pe dna Ala Popa și întrebați-o”. Aceas­ta nu a răs­puns la ape­lu­ri.

Igor Popa s-a remar­cat şi a intrat în atenţia opi­ni­ei publi­ce în peri­oa­da guver­nă­rii comu­nis­te, când a instru­men­tat sau a par­ti­ci­pat, în cali­ta­te de şef al Secţi­ei exer­ci­ta­re a urmă­ri­rii pena­le pe cau­ze exce­pţio­na­le din cadrul PG, la efec­tu­a­rea urmă­ri­rii pena­le în mai mul­te dosa­re pena­le des­chi­se pe nume­le per­soa­ne­lor care erau împo­tri­va guver­nă­rii lui Voro­nin. Ast­fel, Sera­fim Ure­chean, Nico­lae Andro­nic, Vale­riu Pasat sau Con­stan­tin Bec­ci­ev au fost urmă­ri­ți penal, iar ulte­ri­or, decla­ra­ți nevi­no­va­ți, în mai mul­te dosa­re cu iz poli­tic. Igor Popa este şi pro­cu­ro­rul care a sem­nat mai mul­te demer­su­ri pri­vind jude­ca­rea şi reţi­ne­rea tine­ri­lor pro­tes­ta­ta­ri la 7 apri­lie 2009 în comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie. Ante­ri­or, pen­tru ZdG, Igor Popa spu­nea că nu are „niciun regret” în pri­vin­ța dosa­re­lor instru­men­ta­te de-a lun­gul cari­e­rei. „Toa­te acţiu­ni­le au fost per­fect lega­le. Dacă ar fi fost alt­fel, nu aş fi ajuns la 17 ani de lucru în Pro­cu­ra­tu­ră. Ori­ca­re ar fi dosa­re­le, şi 7 apri­lie, ori­ca­re, nu am ce să-mi reproşez. Toa­te acţiu­ni­le au fost lega­le”, ne-a repli­cat Igor Popa.

Iurie Gara­ba, celă­lalt adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, indi­că, împre­u­nă cu fami­lia, în decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015, 3 apar­ta­men­te, de 66 m.p., 51 m.p. și 29 m.p, achi­zi­țio­na­te, res­pec­tiv, în 2003, 2006 și 2013. Iurie Gara­ba a tre­cut în decla­ra­ție și un garaj cu o supra­fa­ță de 32 m.p., pro­cu­rat în 2015. Pe lân­gă aces­tea, în ulti­mii ani, fami­lia Gara­ba a achi­zi­țio­nat și alte apar­ta­men­te, doar că le-a tre­cut pe nume­le Mari­ei Urma­no­va, soa­cra pro­cu­ro­ru­lui Iurie Gara­ba.

Soții Iurie și Iri­na Gara­ba locu­iesc în sect. Râș­ca­ni al capi­ta­lei, în două apar­ta­men­te afla­te unul lân­gă altul, de 66 şi, res­pec­tiv 29 m.p., care, cel mai pro­ba­bil, au fost trans­for­ma­te într-o sin­gu­ră locu­in­ță. Pri­mul apar­ta­ment, de 66,9 m.p., i-a fost donat Iri­nei Gara­ba de către mama sa, în 2007. Celă­lalt, de 29 m.p., a fost obți­nut în 2003, în urma unui con­tract de schimb. În ace­lași an, soa­cra pro­cu­ro­ru­lui a cum­pă­rat un alt apar­ta­ment, de 50 m.p., în veci­nă­ta­te. Tranzac­ți­i­le imo­bi­li­a­re ale Mari­ei Urma­no­va nu s-au oprit aici. În 2011, pe când avea 64 de ani, aceas­ta cum­pă­ră un alt apar­ta­ment de 35 m.p., tot în sect. Râș­ca­ni al capi­ta­lei. Un an mai târ­ziu, în 2012, Maria Urma­no­va achi­zi­țio­nea­ză încă un apar­ta­ment, de 38 m.p., de aceas­tă dată pe str. Bucu­rești.

Fabrica off-shore, administrată de fratele procurorului

Iri­na, soția lui Iurie Gara­ba, este anga­ja­tă la „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL, de unde a rapor­tat pen­tru anul 2015 veni­tu­ri în sumă de 14,4 mii de lei, dar și în cadrul Repre­zen­tan­ței „Mar­ti­cal” LTD, de unde a avut un sala­riu de 23,9 mii de lei. Date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat ara­tă că „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL este admi­nis­tra­tă de Vic­tor Gara­ba, unul din cei doi fra­ți ai can­di­da­tu­lui la func­ția de pro­cu­ror gene­ral. SRL-ul are un capi­tal soci­al de 7,1 mili­oa­ne de lei (!) și un fon­da­tor care se ascun­de după un off-shore din Cipru, „Lifa­za Limi­ted”. Repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei din s. Sipo­te­ni, r. Călă­rași, aco­lo unde se află fabri­ca, ne-au anun­țat că aceas­ta nu func­țio­nea­ză încă din 2011, an în care a fost pri­va­ti­za­tă. Aceas­ta se întin­de pe o supra­fa­ță de aproa­pe 14 ha, iar con­form date­lor de la Cadas­tru, în 2011, tere­nul și clă­di­ri­le fabri­cii au fost ipo­te­ca­te pen­tru un cre­dit de 200 de mii USD fir­mei „Lascom Tra­ding LLP” din Lon­dra, Marea Bri­ta­nie. În octom­brie 2016, com­pa­nia a fost dizol­va­tă.

Astăzi, fir­ma „Fabri­ca Avi­co­la Tochi­le” SRL are adre­sa juri­di­că pe str. Geor­ge Căli­ne­scu, 2. Aco­lo am găsit însă doar un ofi­ciu, iar per­soa­na care era aco­lo ne-a îndem­nat să dis­cu­tăm cu Vic­tor Gara­ba, care însă a avut tele­fo­nul mobil deco­nec­tat. Iurie Gara­ba sus­ți­ne că nu are legă­tu­ră nici cu apar­ta­men­te­le cum­pă­ra­te de soa­cră și nici cu fabri­ca off-shore con­du­să de fra­te­le său. „Nu am cum­pă­rat eu apar­ta­men­te­le soa­crei și nu eu le-am înre­gis­trat pe nume­le ei. Las’ să se vadă cine a fost soa­cra și de unde le are… Da, fra­te­le este direc­tor la acea fabri­că. N-am nicio legă­tu­ră cu ea. Am fost o dată aco­lo, întâm­plă­tor. Nu mă cunoaș­te nime­ni aco­lo. Des­pre fabri­că știu doar că la acest moment ea nu lucrea­ză”, a men­țio­nat Iurie Gara­ba.

Garaba și bătaia din drumul spre mare

Pro­cu­ro­rul Iurie Gara­ba con­du­ce un BMW 525 și are dato­rii de 30 de mii de euro și 5,6 mii USD, con­trac­ta­te în anul 2013. La fel ca și majo­ri­ta­tea cole­gi­lor săi, deși decla­ră 3 apar­ta­men­te, Iurie Gara­ba a bene­fi­ci­at și el de apar­ta­ment soci­al în blo­cul ridi­cat de „Bascon­slux” pen­tru pro­cu­ro­ri.

În 2013, Iurie Gara­ba, fiind pre­șe­din­te­le CSP, a fost impli­cat într-un inci­dent, sol­dat cu o băta­ie, în care a fost impli­cat şi un tânăr, Ghe­or­ghe Mun­tea­nu. A doua zi, subiec­tul „lua foc”, mai ales după ce Eugen Bor­dos, pro­cu­ro­rul care con­du­cea urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz, a soli­ci­tat eli­be­ra­rea unui man­dat de arest pen­tru 30 de zile pe nume­le lui Mun­tea­nu. Soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui a fost admi­să de jude­că­to­rul de instru­cţie Ion Moro­zan, care a eli­be­rat pe nume­le tână­ru­lui un man­dat de arest pen­tru 20 de zile. Atun­ci, Vlad Roş­ca, avo­ca­tul lui Ghe­or­ghe Mun­tea­nu, decla­ra pen­tru ZdG că aces­ta nu este vino­vat, că el doar s-a apă­rat şi că cel care a pro­vo­cat scan­da­lul a fost însu­şi pro­cu­ro­rul. Pes­te 8 zile, tână­rul și-a schim­bat însă dis­cur­sul, și-a luat vina asu­pra sa și a fost eli­be­rat din arest, iar dosa­rul, fina­li­zat cu o amen­dă.

Mir­cea Roși­o­ru, al tre­i­lea adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral a fost până astăzi șeful Direc­ți­ei Judi­ci­a­re din cadrul PG, el fiind și pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), func­ție pe care, ar urma să și-o păs­tre­ze și după ce a deve­nit adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral. Roși­o­ru a fost ales pre­șe­din­te al CSP în ianu­a­rie 2014. Con­form decla­ra­ției sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te, Roși­o­ru are un Opel Astra din 2005, cum­pă­rat în 2011, un teren de 6 ari, dar nu decla­ră o locu­in­ță. Ante­ri­or, într-un inter­viu pen­tru ZdG, aces­ta a spus că locu­ieș­te în apar­ta­men­tul părin­ți­lor.

— În declaraţia dvs. pe venituri şi proprietăţi nu am văzut declarat vreun bun imobil. Locuiţi cu chirie?

— Locu­iesc în apar­ta­men­tul tată­lui (zâm­beş­te, n.r.). E un apar­ta­ment obţi­nut în 1986. Nu am ce ascun­de.

— Când veţi urma exem­plul unor cole­gi şi vă veţi pri­cop­si cu casă cu două nive­lu­ri în Chi­şi­nău? Sunt mulţi pro­cu­ro­ri cu ast­fel de locu­inţe. Din decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi văd că, anul tre­cut, aţi obţi­nut un teren la Ialo­ve­ni…

— (Zâm­beş­te, n.r.) Da, teren am obţi­nut, în sfârşit, la Ialo­ve­ni. Nici nu m-am adre­sat la Pri­mă­ria Chi­şi­nău, pen­tru că nu sunt în drept s-o fac. M-am adre­sat aco­lo, unde-mi per­mi­te Codul Fun­ci­ar, ca fami­lie nou-formată. Cere­rea era depu­să în 2007. Nu ştiu, acum, ca să ridi­ci o casă, tre­bu­ie să faci anu­mi­te eva­luă­ri (zâm­beş­te). Nu cred că am acest potenţi­al, pen­tru moment, dar întrebarea-i des­chi­să. La nivel de dorinţă, cel puţin, este.

ZdG va reve­ni cu deta­lii des­pre cei trei pro­cu­ro­ri în edi­ția vii­toa­re, care apa­re joi, 16 mar­tie 2017.