SINTEZA ELECTORALĂ Acuzații de corupție electorală la un partid din Blocul „Patriotic”, înfrângere în justiție pentru PDMM-ul afiliat lui Plahotniuc și angajamentele PAS și ale Partidului Nostru

Marți, 2 septembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au bătut la ușa „Inimii Moldovei” cu acuzații de corupere electorală. În aceeași zi, blocul auto-declarat „Patriotic” condus de Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah a semnat un angajament prin care anunță că „nu va face o alianță cu PAS”. Tot marți, Curtea de Apel Centru a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra Partidul Democrat Modern din Moldova, afiliat lui Plahotniuc, în cursa pentru alegerile parlamentare, iar PAS și Partidul Nostru și-au prezentat angajamentele și obiectivele în cazul în care vor ajunge la guvernare.

În video de mai jos găsiți, pe scurt, informații despre cele mai importante evenimente de marți, 2 septembrie, din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.