VIDEO Percheziții la Ungheni și Chișinău: „Corupere electorală săvârșită în proporții mari”

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în dimineața zilei 5 septembrie, cu percheziții în mai multe locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate materiale probatorii, inclusiv înscrisuri de ciornă și telefoane mobile. De asemenea, au fost audiate mai multe persoane care conlucrează cu ancheta și au făcut declarații aferent fondului cauzei cercetate.

„În paralel, au fost desfășurate percheziții la Ungheni și Chișinău, într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. În timpul investigațiilor s-a stabilit că, în perioada septembrie – octombrie 2024, persoane afiliate organizației criminale „Șor” ar fi oferit sume de bani unor cetățeni pentru a-i determina să voteze pentru un anumit candidat la alegerile prezidențiale și împotriva referendumului republican constituțional”, potrivit comunicatului IGP.

Astăzi, 5 septembrie, în cadrul perchezițiilor autorizate, desfășurate atât în raionul Ungheni, cât și în municipiul Chișinău, oamenii legii au ridicat 10 telefoane mobile, 2 laptopuri, 2 tablete și 2 calculatoare, 9 dispozitive de stocare a datelor, 23 de carduri bancare și mijloace bănești în diferitǎ valutǎ. Acțiunile de documentare continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, în vederea adoptării unei hotărâri în condițiile legii, despre care publicul va fi informat.