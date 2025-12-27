Fostul premier Vlad Filat a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Cum califică sentința politicianul, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Oligarhul Vladimir Plahotniuc își petrece sărbătorile de iarnă după gratii, iar Inspectoratul de Poliție Centru a rămas fără conducere în urma unui incident cu împușcături. Tot astăzi vorbim și despre cazul de omor din raionul Anenii Noi, care a mobilizat importante forțe de ordine pentru percheziții și acumularea probelor, dar și despre condamnarea la închisoare a fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov.

Organele de drept au efectuat, miercuri, percheziții într-un dosar penal în care este vizat un reprezentant al unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane. Organele de drept investighează posibile nereguli la edificarea construcțiilor pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, amplasat în centrul capitalei. Conform CNA, reprezentanții companiei de construcții ar fi obținut de la Primăria municipiului Chișinău actele permisive necesare, inclusiv certificatul de urbanism fără avizul Ministerului Culturii, iar ulterior au obținut și autorizația de construire pentru un complex multifuncțional cu peste 15 etaje, situat în proximitatea zonelor de protecție ale monumentelor istorice.

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat, vineri, de Judecătoria Comrat la 12 ani de închisoare în dosarul de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Acesta nu s-a prezentat la ședința de judecată, motiv pentru care a fost anunțat în căutare de oamenii legii. Potrivit unor surse ale ZdG, Dmitri Constantinov s-ar ascunde în regiunea transnistreană.

Totodată, s-a stabilit că, în lipsa tuturor avizelor obligatorii, compania ar fi dispus începerea lucrărilor de construcție, fără respectarea distanțelor normative dintre edificiu și zonele de protecție ale monumentelor istorice vizate. Toate persoanele implicate urmează să fie audiate în calitate de bănuiți.

Fostul prim-ministru Vlad Filat, în prezent lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro, fiind găsit vinovat de spălare de bani. Totodată, fosta sa soție, Sanda Diviricean, a primit o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă în valoare de 150 de mii de euro. Cei doi au fost obligați, de asemenea, să achite R. Moldova suma de 10 mii de euro cu titlu de prejudiciu moral. Într-o postare pe Facebook, Vlad Filat a susținut că hotărârea instanței franceze în dosarul ce vizează partajul bunurilor după divorț este „motivată politic și puternic influențată din R. Moldova”, menționând că a contestat sentința prin recurs.

Curtea de Apel Centru a menținut, pe 23 decembrie, sentința Judecătoriei Chișinău prin care fostul deputat Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei în dosarul în care este învinuit de corupere pasivă, pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea „unui grup criminal organizat”. Decizia este definitivă și executorie, însă poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. Alexandr Nesterovschi, la fel ca și colega sa de partid, Irina Lozovan, ambii afiliați lui Șor, se ascund de justiția din R. Moldova. În ziua în care a fost condamnat la închisoare de prima instanță, presa rusă a relatat că Nesterovschi ar fi obținut cetățenia Federației Ruse. Anterior, autoritățile de la Chișinău au afirmat că cei doi s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc își petrece sărbătorile de iarnă în Penitenciarul nr. 13, după ce Judecătoria Chișinău a admis luni solicitarea procurorilor și a decis prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Unul dintre avocații săi, Lucian Rogac, a anunțat că va ataca hotărârea, calificând-o drept „neîntemeiată și ilegală”. Totodată, apărătorul a spus că nu a fost stabilită o dată pentru examinarea materialelor ridicate de autoritățile din Grecia din vila în care Plahotniuc locuia. Nici procurorul de caz, Alexandru Cernei, nu a putut indica o dată exactă a examinării acestora, subliniind că procedura necesită o autorizare prealabilă. Cu puțin timp înainte de ședința de judecată din 22 decembrie din dosarul „Frauda bancară”, Vladimir Plahotniuc a fost întrebat de jurnaliști dacă pe cardurile de memorie ridicate de autoritățile elene din Grecia se află „materiale compromițătoare despre mai mulți oficiali”. Plahotniuc a fost plasat în Penitenciarul nr. 13 imediat după extrădarea sa din Grecia, pe 25 septembrie 2025. Pe numele oligarhului au fost emise patru mandate de arest în mai multe dosare.

Mii de dosare bat pasul pe loc în ultima jumătate de an, în timp ce judecătorii cărora le-au fost repartizate fac un ultim efort pentru a-și salva carierele în magistratură. În prezent, nouă judecători de la curțile de apel din țară, cărora le-au rămas în gestiune peste 5 mii de cauze penale și civile, se prezintă zilnic la muncă, dar nu pot examina dosarele și adopta hotărâri. Este vorba despre judecătorii care nu au promovat vettingul, dar au contestat deciziile, fiind în așteptarea unor verdicte ale Curții Supreme de Justiție. Acest lucru se întâmplă deși legea prevede că situația acestora trebuie să fie clarificată de Curtea Supremă de Justiție în cel mult 30 de zile. În cele mai multe litigii, a trecut deja mai bine de o lună până la data primei ședințe, fiind necesare alte câteva luni pentru a fi examinate contestațiile. În timp ce așteaptă, judecătorii continuă să fie remunerați ca înainte, dar „sunt opriți de la înfăptuirea justiției”. Cum au ajuns câteva mii de dosare să fie puse pe pauză „pentru o perioadă nedeterminată”, aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, împreună cu un polițist, a fost demisă în urma unui incident armat produs în seara de 18 decembrie. Deși deputatul Vasile Costiuc a afirmat că doi ofițeri s-ar fi luat la ceartă într-un local unde se sărbătorea Ziua Poliției și că ar fi fost trase 30 de focuri de armă, acuzând că se încearcă mușamalizarea cazului, autoritățile declară că au fost identificate doar trei cartușe și că focurile ar fi provenit din arma personală a polițistului, nu din arma din dotare.

Daniella Misail-Nichitin, ministra Afacerilor Interne: „Conform declarației polițistului vizat, este vorba de arma personală. Deci, nu s-a tras din arma de dotare. Acesta deține arma legal, iar, potrivit declarațiilor sale, a fost o situație de o defecțiune la armă. Deja așteptăm rezultatele expertizei care va face claritate sub toate aspectele. Au fost trei împușcături”.

Conform informațiilor publice, șeful Inspectoratului de Poliție Centru este Lilian Luca, iar adjunctul său este Sergiu Muruz. În urma incidentului a fost inițiată o cauză penală și a fost deschisă, totodată, o anchetă disciplinară de serviciu. Ziarul de Gardă a cerut explicații la acest caz și de la șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, invitat la Podcastul „Detectorul de Falsuri”, publicat pe canalul nostru de youtube.

Un bărbat de 59 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, proprietar al unei ferme și cu multiple antecedente penale, este principalul suspect într-un caz de răpire și omor al unui consătean de 61 de ani. Oamenii legii, care afirmă că desfășoară investigații ample în această cauză penală de aproape două luni, au efectuat, pe 22 decembrie, percheziții în mai multe gospodării ale suspectului din satul Beriozchi. În urma descinderilor, au fost găsite și ridicate hainele purtate de victimă în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi de origine umană, precum și alte probe relevante pentru anchetă. Potrivit poliției, materialele probatorii indică faptul că bănuitul ar putea fi implicat și în alte fapte similare, existând suspiciuni că trupurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite drept hrană pentru animalele de la ferma sa. În urma descinderilor, au fost reținuți, pe lângă suspectul principal, și o femeie de 55 de ani apropiată acestuia, precum și un bărbat de 34 de ani.

Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare, pentru finanțarea ex-formațiunii politice din partea unui „grup criminal organizat”. În același timp, instanța a dispus confiscarea, în folosul statului, a peste 1,4 milioane de lei din conturile inculpatului, bani considerați a fi fost folosiți la săvârșirea infracțiunii. Conform datelor publicate pe portalul instanțelor de judecată, persoana vizată este Egor Moscalu. Procuratura Anticorupție susține că inculpatul ar fi acceptat să primească peste 1,4 milioane de lei proveniți din activități ilegale pentru finanțarea activităților fostului partid, inclusiv organizarea protestelor și plata participanților. Anterior și alți lideri locali ai fostului partid Șor au fost condamnați la închisoare pentru fapte similare.

Arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, ar urma să fie sancționat contravențional după ce ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, conform Autorității Naționale de Integritate. ANI susține că soția lui Igor Vrabie a achiziționat un imobil în valoare de 350 de mii de euro de la „Estate Invest Company” SRL, plătind 10 mii de euro la semnarea contractului, iar diferența urmând să fie achitată până în 2027. În aceeași perioadă, Igor Vrabie a semnat un certificat de urbanism și autorizația de construire aferente unui proiect al companiei „Estate Invest Company” SRL, fără a declara existența unui conflict de interese. Deși datoria de 350 de mii de euro față de administratorul firmei a fost inclusă în declarația de avere, inspectoarea de integritate a stabilit că actele permisive au fost emise concomitent cu tranzacția de vânzare-cumpărare a terenului și locuinței destinate familiei arhitectului-șef adjunct. Actul de constatare al ANI nu este definitiv și poate fi contestat la Curtea de Apel Centru.

Premieră pe piața energetică din R. Moldova. Compania de stat Energocom a anunțat, marți, că a cumpărat energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei. Producătorul deține panouri fotovoltaice care generează energie electrică în timpul zilei, aceasta fiind stocată în baterii și livrată ulterior în rețea în orele de consum maxim. Potrivit Energocom, utilizarea bateriilor de stocare contribuie la diminuarea presiunii din orele de vârf și la valorificarea mai eficientă a energiei regenerabile generate local.

În R. Moldova nu există niciun producător de produse lactate bio, iar pentru a putea folosi această etichetă, fermierii trebuie să respecte niște cerințe foarte stricte și să obțină certificarea din partea unui organism independent. Declarația a fost făcută de directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață, la Podcast ZdCe.

În această săptămână, după mai multe runde de negocieri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat un nou plan de pace în 20 de puncte, elaborat împreună cu partea americană, pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Documentul prevede acordarea unor garanții de securitate pentru Ucraina și propune administrarea comună a centralei nucleare de la Zaporojjiea de către Ucraina, Rusia și SUA, fără a include aderarea Ucrainei la NATO. În același timp, presa internațională relatează că administrația de la Kremlin vede actuala versiune a planului drept o bază inițială pentru negocieri ulterioare, afirmând că lipsesc elemente considerate „esențiale” pentru Federația Rusă. Totuși, scrie presa internațională, autoritățile ruse nu ar intenționa să respingă documentul în totalitate, pentru a nu-l supăra pe liderul american Donald Trump.



