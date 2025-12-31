VIDEO/„Să nu vă certați din cauza politicului”. Deputați din diferite fracțiuni povestesc despre sărbătorile din copilărie și felicită cetățenii cu ocazia Revelionului

Și-au amintit de copilărie, despre cum au umblat cu uratul și colindatul prin mari troiene, despre cum adunau bănuți și cum îl așteptau pe Moș Crăciun. Pe fundalul acestor amintiri, mai mulți deputați din Parlamentul R. Moldova au transmis mesaje de felicitare cetățenilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă și i-au îndemnat „să nu se certe din cauza politicului”.

Mesajul video a fost postat pe pagina de Facebook a Legislativului.

Victoria Belous deputată PAS povestește despre emoțiile cele mai memorabile din timpul sărbătorilor de iarnă – „când veneam seara înghețați după colindat, cu mâinile și picioarele înghețate, dar în schimb, cu o sacoșă plină de daruri”.

Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”, mărturisește că cele mai emoționante momente din copilărie sunt legate de așteptarea lui Moș Crăciun.

„Tot așteptam, oare la ce oră va veni Moș Crăciun, ca să-l prind, să-l văd că el totuși există. Și de fiecare dată el apărea dimineața, când dormeam. Odată, țin minte, cred că nu am dormit până la 5-6 dimineața și tot l-am scăpat”, susține Usatîi.

Și Angela Cutasevici deputată MAN își amintește de așteptarea lui Moș Crăciun și „acele cete de colindători și urători din care făceam parte”.

„Era foarte frumos, pentru că de fiecare dată, mergeam de la casă, la casă și veneam cu gândurile și urările de sănătate, pace, prosperitate. Și sper că aceste tradiții frumoase, care ne definesc pe noi, ca neam, ca popor, să perpetueze și să fie transmise generațiilor în creștere”.

Și Maxim Potîrniche deputat PAS „dormea din fugă și abia aștepta să se trezească și să vadă ce i-a adus Moș Crăciun”. Totodată, Potîrniche povestește despre „bănuții adunați de la colindă și urătură”.

Alla Darovannaia, deputată PSRM susține că „cea mai frumoasă perioadă din viața sa a fost copilăria” și a transmis felicitări cetățenilor.

„Vă doresc să fiți fericiți, cel puțin așa cum este familia mea, anume în acest an. Un an nou 2026 cu multă, multă fericire și speranțe de viitor”.

Uratul și colindatul reprezintă cele mai memorabile amintiri și pentru Alexandru Verșinin, deputat al fracțiunii „Democrația Acasă”.

„Cea mai frumoasă amintire era când se aduna toată lumea la masă, ne uitam concertul de Revelion, ne uram un an bun și frumos și cred că asta le doresc și tuturor familiilor – să se unească cât mai mulți la masă și cred că cel mai important este ca să nu vă certați din cauza politicului. La mulți ani”, a transmis Verșinin.

La 31 decembrie, în R. Moldova, se sărbătorește Revelionul.