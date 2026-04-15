UE a pregătit o aplicație pentru verificarea vârstei pe rețelele sociale: „Vom avea toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor”

Aplicația UE pentru verificarea vârstei pe platformele online este gata și va fi disponibilă în curând, a declarat miercuri, 15 aprilie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Măsura vine în contextul în care statele membre avansează cu planuri de a limita accesul copiilor la rețelele sociale, scrie Reuters.

După interdicția rețelelor sociale pentru copii introdusă în 2025 în Australia, tot mai multe țări europene analizează propriile restricții, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței minorilor.

„Avansăm cu viteză maximă și hotărâre în aplicarea normelor noastre europene. Tragem la răspundere acele platforme online care nu își protejează suficient copiii”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă la Bruxelles.

Aplicația, care va fi compatibilă atât cu dispozitivele mobile, cât și cu calculatoarele, le va cere utilizatorilor să încarce pașaportul sau cartea de identitate pentru a-și confirma vârsta în mod anonim, a spus ea.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii, deoarece vom avea toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri”, a adăugat von der Leyen.

Cel puțin o duzină de țări europene, inclusiv Marea Britanie și Norvegia, au adoptat sau analizează legi care stabilesc limite minime de vârstă — de obicei între 13 și 16 ani — pentru utilizarea rețelelor sociale.

Vorbind în cadrul aceleiași conferințe de presă, Henna Virkkunen, responsabila UE pentru domeniul digital, a declarat că blocul intenționează să creeze un mecanism european de coordonare pentru a asigura implementarea verificării vârstei în diferite sisteme naționale.

Deși nu a fost încă adoptată o legislație obligatorie la nivelul întregii UE, Parlamentul European a aprobat în noiembrie un raport de rezoluție care solicită stabilirea unei vârste minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale în toate statele membre.

Comisia dezvoltă un sistem digital armonizat de verificare încă din 2025.