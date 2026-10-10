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Motorina și benzina, mai ieftine în weekend. Cât vor costa carburanții între 10 și 12 octombrie?

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Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru perioada 10-12 octombrie.

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Astel, pentru al doilea weekend din octombrie, sunt stabilite următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

33,91 lei/litru – pentru benzina COR 95 ( – 13 bani);
– 35,01 lei/litru – pentru motorina standard (- 7 bani).

Sursa: ANRE
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