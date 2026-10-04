Traficul rutier va fi suspendat pe timp de noapte pe strada Gheorghe Asachi din capitală în următoarele zile

Traficul rutier pe strada Gheorghe Asachi se suspendă pe timp de noapte, în legătură cu necesitatea reabilitării carosabilului, informează Primăria Chișinău.

Restricțiile vor avea loc:

pe data de 4 octombrie 2026, ora 21:00 – 5 octombrie 2026, ora 06:00, se suspendă integral traficul rutier pe str. Gheorghe Asachi, tronsonul cuprins între străzile Miorița și Vasili Dokuceaev, cu excepția transportului public până la 22:00.



cu excepția transportului public până la 22:00. pe data de 5 octombrie 2026, ora 21:00 – 6 octombrie 2026, ora 05:30, se suspendă integral traficul rutier pe str. Gheorghe Asachi, tronsonul cuprins între străzile Miorița și str. Pan Halippa , cu excepția transportului public până la 22:30.



, cu excepția transportului public până la 22:30. pe data de 6 octombrie 2026, ora 21:00 – 7 octombrie 2026, ora 05:30, se suspendă integral traficul rutier pe str. Gheorghe Asachi, tronsonul cuprins între străzile Miorița și str. Pan Halippa, cu excepția transportului public până la 22:30.

În perioada executării lucrărilor enunțate, circulația transportului public va fi organizată după cum urmează:

pe data de 4 octombrie 2026 traseele rutelor de troleibuz nr. 10 și nr. 24 vor fi prescurtate, începând cu ora 22:00, până la str. Vasili Dokuceaev;

vor fi prescurtate, începând cu ora 22:00, până la str. Vasili Dokuceaev; traseul rutei de troleibuz nr. 2 va fi prescurtat până la bd. Traian, intersecție cu str. Grenoble.

Pe data de 5 octombrie 2026 și 6 octombrie 2026, începând cu ora 22:30, circulația transportului public va fi organizată după cum urmează: