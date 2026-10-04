Învingătorii concursului „Pedagogul anului 2026”, premiați de MEC: Deținătorii premiului I au primit câte 50 de mii de lei

12 educatori, învățători și profesori din R. Moldova au fost premiați sâmbătă, 3 octombrie, pentru profesionalismul și dedicarea cu care îi îndrumă pe copii, fiind desemnați câștigători ai concursului republican „Pedagogul Anului 2026”.

Premiile au fost înmânate la Palatul Republicii din Chișinău, în cadrul festivității organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ. Alte 14 cadre didactice au primit mențiuni și diplome ale ministerului.

Premiile au fost acordate la trei categorii: „Educatorul anului”, „Învățătorul anului” și „Profesorul anului”.

Câștigătorii premiului I au primit câte 50 000 de lei, cei care au obținut premiul al II-lea – câte 25 000 de lei, iar cei care au obținut premiul al III-lea – câte 15 000 de lei.

Participanții la concurs au trecut prin mai multe etape: instituțională, raională și republicană. Finaliștii etapei naționale au avut de rezolvat situații pedagogice complexe, au ținut o lecție în fața unei clase necunoscute și au susținut un master-class.

La categoria „Educatorul anului”, premiul I i-a revenit Annei Mogorean, de la Instituția de Educație Timpurie „Pricindel” din satul Drăgănești, raionul Sîngerei.

Diana Agachi, educatoare la Grădinița nr. 1 „Spiriduș” din municipiul Bălți, a obținut premiul II, iar Eugenia Gangan, de la Grădinița de copii nr. 5 din orașul Glodeni – premiul III.

Premiile au fost înmânate de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Sursa: MEC

La categoria „Învățătorul anului”, Adriana Pană, de la Liceul Teoretic „Alecu Russo” din orașul Orhei, a obținut premiul I.

Premiul II i-a revenit Anastasiei Crudu, de la Gimnaziul Pașcani din satul Pașcani, raionul Criuleni, iar premiul III – Liliei Lupăcescu, de la Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” din orașul Rîșcani.

Premiile la această categorie au fost înmânate de prim-ministrul Vasile Tofan.

Sursa: MEC

La categoria „Profesorul anului”, distincțiile au fost acordate pe trei arii curriculare: „Limbă și comunicare”, „Matematică și Științe” și „Educație socioumanistică”.

Două profesoare au obținut premiul I:

Elena Voloc , profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic cu profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din municipiul Chișinău, la aria „Limbă și comunicare”;

, profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic cu profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din municipiul Chișinău, la aria „Limbă și comunicare”; Maria Cîrnaț, profesoară de matematică la Liceul Teoretic „Gaudeamus” din municipiul Chișinău, la aria „Matematică și Științe”.

Premiul II a fost acordat profesorului Dumitru Rusnac, care predă fizica la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din satul Ulmu, raionul Ialoveni, la aria „Matematică și Științe”.

Premiul III le-a revenit:

Victoriei Revenco , profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din orașul Soroca, la aria „Limbă și comunicare”;

, profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din orașul Soroca, la aria „Limbă și comunicare”; Alionei Col , profesoară de istoria românilor și universală la Liceul Teoretic „Mihail Guboglo” din municipiul Ceadîr-Lunga, la aria „Educație socioumanistică”;

, profesoară de istoria românilor și universală la Liceul Teoretic „Mihail Guboglo” din municipiul Ceadîr-Lunga, la aria „Educație socioumanistică”; Marianei Morari, profesoară de informatică la Gimnaziul „Regele Mihai I” din orașul Criuleni, la aria „Matematică și Științe”.

Sursa: MEC

„Profesorii sunt cei care, zi de zi, fac totul pentru ca tinerii noștri să poată duce această țară într-o zonă sigură, în Uniunea Europeană. Ei îi ajută să-și găsească rostul aici, acasă, și contribuie astfel la construirea viitorului nostru”, a subliniat Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Alte 14 cadre didactice participante la concursul „Pedagogul anului 2026” au primit mențiuni și diplome din partea Ministerului Educației și Cercetării: Olga Berco, Galina Orbu, Rodica Jilihovschi, Ecaterina Popa, Cristina Bernic, Eugenia Golban, Ludmila Popov, Rodica Istrati, Veronica Gînju, Ecaterina Cerneanu, Olga Casareci, Svetlana Jalbu, Lidia Cuțchi și Tatiana Ceban.