Două persoane au murit în urma inundațiilor din regiunea Catalonia din Spania

Două persoane au murit și o alta este dispărută în urma ploilor abundente și a inundațiilor din regiunea Catalonia din Spania, au anunțat autoritățile duminică, 4 octombrie. Liderul catalan Salvador Illa a confirmat moartea unui bărbat după prăbușirea unui zid în Tordera, un oraș situat la nord de Barcelona, ​​într-un mesaj postat pe contul său de socializare, transmite Reuters.

O altă persoană a murit în Montornès del Vallès, au anunțat pompierii, în timp ce serviciile de urgență căutau o persoană dispărută în Pineda de Mar, un oraș situat la 52 km nord de Barcelona.

Autoritățile catalane au emis o avertizare de alertă roșie și au îndemnat oamenii să rămână în casă de sâmbătă, la ora 20:00, până duminică, la ora 14:00, deoarece un „mini-uragan” ar putea lovi regiunea de nord-est, fiind prognozate ploi și mai abundente.

Casele au fost inundate, iar mașinile au rămas scufundate în Bellvitge și Cornella, lângă Barcelona, ​​după ploile torențiale de sâmbătă. Rațele înotau în bălți uriașe care s-au format pe autostrăzile din Barcelona.

Sarai Sarroca, directoarea serviciului regional de meteorologie Meteocat, a declarat pe 3 octombrie că nucleul unui sistem meteorologic excepțional se află deasupra Mediteranei și că un „mini-uragan” s-ar putea deplasa peste uscat în Catalonia.

Zborurile au fost anulate sau întârziate pe aeroportul din Barcelona, ​​a relatat sâmbătă ziarul La Vanguardia.

Toate trenurile locale au fost perturbate de potop. Magazinele s-au închis devreme, meciurile de fotbal au fost anulate, iar o reprezentație a operei Aida de Verdi la opera Liceu din Barcelona a fost anulată.

Alertă de călătorie în Spania

Ambasada R. Moldova în Regatul Spaniei a emis o alertă de călătorie în Spania, pe fondul unei avertizări meteo de cod roșu. Cetățenii moldoveni au fost atenționați privind codul roșu de precipitații abundente, furtuni puternice pe coasta mediteraneeană, Regatul Spaniei, emisă de Agenția Meteorologică de Stat spaniolă – AEME.