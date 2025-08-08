Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Un motociclist a decedat în…

Un motociclist a decedat în urma unui accident rutier produs pe strada Liviu Deleanu din capitală

Sursa: Poliția

Astăzi, 8 august, poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Liviu Deleanu din capitală, în urma căruia un bărbat a decedat la fața locului.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectua manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 33 de ani.

În urma impactului, motociclistul a decedat la fața locului, până la sosirea echipajului medical. Șoferul urmează să fie reținut pentru 72 de ore. 

Poliția precizează că pe caz a fost inițiată o anchetă,  iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele.

