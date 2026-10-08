Un cetățean moldovean, „căutat pentru fraudă”, a fost extrădat din SUA

Un cetățean al R. Moldova, „căutat pentru fraudă” a fost extrădat din SUA, a anunțat joi, 8 octombrie, Ambasada SUA la Chișinău.

Conform unui comunicat de presă, astăzi, un cetățean al R. Moldova „căutat pentru fraudă a fost returnat la Chișinău pentru a fi adus în fața justiției, printr-o strânsă coordonare între forțele de ordine din SUA și cele din Republica Moldova”.

„Eforturile noastre comune continuă neîncetat pentru a combate infracțiunile financiare transfrontaliere, a proteja instituțiile împotriva fraudei și a apăra cetățenii din ambele noastre țări”, a menționat reprezentanța.

În decembrie 2025, un alt cetățean moldovean a fost extrădat din SUA fiind „căutat de autoritățile moldovene pentru activități frauduloase comise înainte și după intrarea sa ilegală în Statele Unite”, conform Ambasadei SUA în R. Moldova. ZdG a scris despre cum Veaceslav Ionel, fiul comandantului adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri, Vasile Ionel, este învinuit că ar fi prejudiciat mai multe persoane cu circa 220 de mii de dolari, echivalentul a aproximativ patru milioane de lei, după ce le-a promis mașini aduse din SUA.

