Tot ce trebuie să știi despre uleiul de palmier

Uleiul de palmier a căpătat pe parcursul anilor popularitate, astfel ajungând să fie pe larg utilizat în prepararea produselor de cofetărie, patiserie și ciocolaterie. Chiar și uleiul autohton de floarea-soarelui este înlocuit cu cel de palmier, deoarece se păstrează mai mult timp, iar prețul lui este mult mai mic. Pe de altă parte, specialiștii susțin că uleiul de palmier nu este sănătos pentru sănătate.

Uleiul de palmier este un tip de ulei vegetal, comestibil, care provine din fructul palmierului și este, de regulă, utilizat în industria alimentară. Palmierul produce două tipuri de ulei: unul este extras din pulpa fructului (ulei de palmier), iar celălalt din sămânță sau miez (ulei de sâmburi de palmier).



Celeste Robb Nicholson, profesoară de medicină la Harvard Medical School, a explicat mai detaliat cum se obține uleiul de palmier și care sunt atât avantajele, cât și dezavantajele lui pentru sănătate.

„Uleiul de palmier, uleiul de miez de palmier și uleiul de nucă de cocos – așa-numitele uleiuri tropicale – au o reputație proastă, deoarece au un conținut ridicat de grăsimi saturate, care au fost mult timp legată de bolile de inimă. Grăsimile saturate stimulează colesterolul LDL „rău” și trigliceridele, ambele fiind factori de risc pentru bolile de inimă. Uleiul de palmier, care este 50% saturat, are o compoziție de acizi grași mai favorabilă decât uleiul de sâmburi de palmier și uleiul de cocos, care sunt saturate în proporție de peste 85%. În ultimii ani, am învățat mult mai multe despre efectele asupra sănătății ale diferitor grăsimi. „Onoarea” celor mai nesănătoase grăsimi a revenit anterior grăsimilor trans, care acum sunt interzise”, punctează Nicholson.

În acest context, spune experta, producătorii de alimente și restaurantele s-au văzut nevoiți să găsească alternative, unul fiind anume uleiul de palmier, care este mai puțin saturat decât untul și nu conține grăsimi trans. Totuși, ea accentuează faptul că, deși nu este la fel de dăunător precum grăsimile trans, uleiul de palmier, oricum, nu este un aliment sănătos.

„Potrivit experților în nutriție de la Harvard, uleiul de palmier este în mod clar mai bun decât shorteningurile bogate în grăsimi trans și, probabil, o alegere mai bună decât untul. Însă, uleiurile vegetale care sunt lichide în mod natural la temperatura camerei, cum ar fi uleiul de măsline și uleiul de canola, ar trebui să fie totuși prima alegere”, adaugă Nicholson.

Totuși, acest lucru nu stopează producătorii din R. Moldova să utilizeze pe larg acest tip de ulei. Pe ambalajele produselor de panificație, dar și a dulciurilor, putem observa că, în lista de ingrediente, este adesea indicat și uleiul de palmier. Printre acestea se numără „Franzeluța” și „Bucuria”, unii dintre cei mai mari producători de produse de panificație și, respectiv, dulciuri din țară.

Reprezentanții de la fabrica SA „Bucuria” au declarat că procesul de producere este organizat cu respectarea prevederilor UE, care presupune asigurarea calității și inofensivității produselor de cofetărie, iar pentru produsele lor utilizează materie primă de înaltă calitate, atât de origine autohtonă cât și de import.

„Grăsimile vegetale nu se produc pe teritoriul R.Moldova, acestea fiind importate de la producătorii europeni cu renume mondial, și vă asigurăm că procesul de producere al acestor producători corespunde legislației Uniunii Europene. În acest context, remarcăm că nu folosim ulei de palmier ca materie primă separată, acesta fiind un component al grăsimilor vegetale pe care le utilizăm în procesul de producere”, susține secretarul administrativ „Bucuria”, Lilia Molodoi.

Totodată, reprezentanții de la SA „Bucuria” vin cu explicații de ce nu utilizează alt tip de ulei ca alternativă.

„Din cauza consistenței lichide, uleiul de floarea-soarelui poate fi folosit la salate, produse de panificație etc., dar nu și în producerea glazurilor, umpluturilor sau altor semifabricate. Totodată, menționăm că uleiul de floarea soarelui are gust și miros specific, care pot influența negativ asupra calității produselor de cofetărie. Din practica noastră menționăm că grăsimile care conțin ulei de floarea soarelui din păcate, sunt de o calitate mai inferioară decât grăsimile pe bază de ulei de palmier și nu pot fi utilizate la fel de larg ca grăsimile pe bază de ulei de palmier. De ce nu folosim doar untul de cacao? Ne-am fi dorit să folosim în producerea produselor de cofetărie doar untul de cacao, dar, în acest caz, am fi necompetitivi ca preț. Din păcate, marea parte a populației noastre aleg produsele după cel mai mic preț și nu cel mai calitativ produs. Piața ne dictează regulile ei și pentru a supraviețui concurenței, suntem obligați să ne conformăm.”

Am încercat, de repetate ori, să obținem un răspuns și de la reprezentanții SA „Franzeluța”. Am trimis, cu acest scop, și o solicitare, care, însă, nu am obținut răspuns nici până azi.

Uleiul de palmier rămâne cel mai produs ulei vegetal din lume, reprezentând 40% din total, conform Fondului Mondial pentru Natură. De fapt, acest aliment este atât de utilizat, încât uleiul de palmier sau derivații săi se găsesc în aproape jumătate din toate produsele de pe rafturile supermarketurilor.

Luminița Cauliuc, studentă în anul II la facultatea de Jurnalism, USM