Sistemele de monitorizare a spațiului aerian NU au detectat survolări, anunță Ministerul Apărării. Precizarea vine după ce în spațiul public au apărut informații despre două rachete în nordul țării

Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al R. Moldova în noaptea de joi, 30 octombrie. Declarația a fost făcută în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind survolarea spațiului aerian în partea de nord a țării de către două rachete rusești.

În cursul serii și al nopții 29 și 30 octombrie, Federația Rusă ar fi atacat Ucraina cu drone de atac „Geran-2/Harpia” și rachete balistice și aerobalistice „X-101, Iskander-K, Kalibr”, „Iskander-M”, „Kinzhal”.

Armata rusă a atacat cu rachete și drone timp de câteva ore, în noaptea de joi orașul Zaporijjea și raionul Zaporijjea, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov. 17 persoane au fost rănite în urma unui atac combinat asupra orașului. Printre răniți se află mai mulți copii.

În cazul rachetelor balistice sau rachetelor de croazieră care intră în spațiul aerian național, acestea vor putea fi interceptate și distruse pe traiectorie, de mijloacele de apărare aeriană, inclusiv cele de apărare aeriană cu baza la sol. Prevederile au fost incluse în noua lege privind securitatea spațiului aerian național, aprobată miercuri, 2 iulie, de către Cabinetul de miniștri.