LIVE TEXT Unsprezece persoane, rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporijjea. Printre victimele – șase copii. Război în Ucraina, ziua 1345

UPDATE 08:20 „Deja 13 răniți – locuitorii din Zaporijjea, afectați de atacul inamic, continuă să solicite ajutorul medicilor. Oamenii au reacții acute la stres, răni deschise, contuzii, lovituri și fracturi”, a comunicat guvernatorul Ivan Fedorov.

UPDATE 08:18 Armata rusă a atacat cu rachete și drone timp de câteva ore, în noaptea de joi, 30 octombrie, orașul Zaporijjea și raionul Zaporijjea, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov. 11 persoane au fost rănite în urma unui atac combinat asupra orașului. Printre răniți se află șase copii – trei fete și trei băieți. Copiii au vârste cuprinse între 3 și 6 ani.

„Au fost lovite câteva etaje ale unui cămin studențesc. Au avut loc mai multe incendii în zone rezidențiale. Au fost afectate și obiective de infrastructură (…). Ocupanții au lansat asupra Zaporijia cel puțin 20 de drone și 8 rachete (…) Se presupune că sub dărâmături se află o persoană. Operațiunea de salvare continuă”, a anunțat Fedorov.

Cinci clădiri cu mai multe etaje și câteva case private au fost avariate în urma atacului asupra orașului Zaporijjea.