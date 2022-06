Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a aprobat luni, 13 iunie, Metodologia calculării și reglementării tarifelor și costurilor pentru serviciile de transport de călători, costului unui vehicul-kilometru și mecanismul de aplicare și reglementare a abonamentelor de călătorie. Totodată, prin aceeași decizie, primarul capitalei, Ion Ceban, a fost împuternicit de CMC să stabilească valoarea de referință pentru calcularea tarifului de călătorie cu troleibuzul și autobuzul și să aprobe tarifele pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău.

Subiectul cu privire la majorarea tarifului pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun a fost dezbătut de CMC aproximativ o lună. La câteva ore după ce consilierii municipali au aprobat metodologia, pe site-ul Primăriei municipiului Chișinău a fost publicat un comunicat prin care se anunța despre majorarea tarifului pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun. Astfel, de pe 1 iulie, tariful pentru o călătorie, atât la troleibuz, cât și la autobuz, pentru oraș și suburbii, va fi de 6 lei. Autoritățile municipale au declarat că 200 de mii de pensionari, 40 de mii de copii și elevi până în clasa 5-a și 18 categorii de persoane, inclusiv vulnerabile, vor călători gratuit.

Totodată, municipalitatea a spus că va pune „accent” pe abonamentele pentru călătoria cu transportul public:

234 de lei, abonament pentru 1 lună;

594 de lei, abonament pentru 3 luni;

972 de lei, abonament pentru 6 luni.

Primăria municipiului Chișinău nu a dat asigurări că odată cu intrarea în vigoare a tarifului de 6 lei pentru o călătorie cu autobuzul sau troleibuzul, cetățenii vor beneficia de condiții mai bune în transportul public.

Deocamdată, dispoziția care prevede majorarea tarifului pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun nu a fost publicată pe site-ul Primăriei municipiului Chișinău. Solicitat de Ziarul de Gardă, Vasile Chirilescu, purtătorul de cuvânt a Primăriei municipiului Chișinău, a declarat că documentul nu a fost publicat, din motiv că ședința CMC începută pe 13 iunie va continua marți, 14 iunie. Dispoziția va fi publicată pe site-ul Primăriei în zilele următoare.

Ce spun experții despre majorarea tarifului pentru deplasarea cu transportul public

Expertul economic, Viorel Gârbu, a declarat într-o discuție cu Ziarul de Gardă că majorarea tarifului pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun este justificată.

Viorel Gârbu

„(…) Primăria a făcut această ajustare în baza unor calcule care vizează atât creșterea costurilor pentru combustibil, dar și pentru cheltuielile de întreținere. În partea ce ține de gestionarea mijloacelor de transport, gestionarea acestui serviciu, mereu este spațiu de mai bine, este spațiu de îmbunătățire în vederea reducerii costurilor. Prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut foarte mult și acest lucru ar putea să nu se vadă în tarife. cred că această creștere este una argumentată. Plus la toate, tarifele pentru transportul public nu au fost ajustate pe o perioadă foarte lungă de timp. Pe cât de argumentată este această creștere, vreau să aduc următorul exemplu – dacă ne uităm în legea privind municipiul Chișinău o să atestăm faptul că în seama autorităților publice locale, în special, a municipiului Chișinău este pusă o listă destul de mare de servicii pe care trebuie să le ofere populației și pentru aceste servicii Primăria încasează taxe locale. În Chișinău, situația este următoarea: 2/3 sau mai mult din veniturile proprii ale municipiului Chișinău au fost îndreptate în perioada anterioară pentru acoperirea deficitului serviciului de transport autor, or, Primăria nu are în competența sa doar transportul, lista este foarte extinsă și atunci Primăria nu-și poate permite acest lux să vină cu subvenții”, a declarat Gârbu.

La rândul său, Dorin Vaculovschi, expert IDIS „Viitorul” în problemele pieței muncii și politicilor sociale, susține că majorarea tarifului pentru călătoriile cu transportul public trebuie să fie însoțită de un program care să se adreseze anumitor categorii de populație.

Dorin Vaculovschi

„Majorarea este justificată, din motiv că acest serviciu public trebuie să se autofinanțeze. El nu poate să se afle doar în dotare, mai ales într-o țară care se confruntă și cu alte probleme. Altă problemă este în ce măsură creșterea tarifului va lovi bunăstarea populației și în ce măsură va lovi asupra păturilor vulnerabile. În acest context, eu cred că creșterea tarifului trebuie să fie însoțită de un program bine gândit și focusat asupra anumitor categorii de grupuri vulnerabile pentru compensarea pierderilor, astfel încât nivelul bunăstării lor să nu scadă. Noi dacă analizăm această creștere în comparație cu alte țări, în România permanent crește și acolo nu este nicio revoltă socială. Uitați-vă care este tariful în țările europene pentru o călătorie cu troleibuzul și autobuzul. Din acest punct de vedere, trebuie de găsit mecanismele de susținere a populației. Plus la toate, alte țări utilizează abonamente sau bilete de o lună (…). Mecanisme de compensare noi am mai avut în anul 1990, când persoanele care erau scutite de taxe, erau extrem de multe, începând cu pensionarii, studenții, elevii, copiii, polițiștii, deputații. Din acest punct de vedere, experiență în acest domeniu avem.

Eu intuiesc că majorarea va conduce la faptul că înainte de a călători, oamenii se vor gândi – au ei nevoie de călătoria asta sau nu. Or, dacă vor avea nevoie să parcurgă o distanță mai mică, poate o sută de metri vor merge și pe jos și nu neapărat cu transportul public ca să fie aglomerat. Am mai observat un mecanism care nu știu dacă este aplicabil astăzi, când transportul obștesc era totalmente gratuit și era finanțat din bugetul municipal, însă această idee nu este bună, deoarece însăși acest serviciu se confruntă cu diverse dificultăți, eu vorbesc în cazul de față de anii 90-98, în Odesa, unde transportul era gratuit și un singur transport obștesc era tranvaiul care merge o dată la o oră și pe fundalul acordării transportului gratuit, au apărut rute private, care și-au impus prețurile lor. Nu cred că aceasta este o idee bună, municipiul nu este în stare să acopere toate cheltuielile de care are nevoie serviciul dat”, a declarat Vaculovschi.

La începutul lunii aprilie 2022, fracțiunea PAS din CMC a calificat tariful de 6 lei, propus de Direcția generală transport public și căi de comunicație, pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun drept „nejustificat și înalt”. Președintele fracțiunii PAS din CMC, Roman Cojuhari, a menționat că „o ajustare a tarifului poate avea loc, doar dacă va fi organizat un audit funcțional și financiar” al întreprinderilor municipale de transport.

Anterior, ZdG a scris că șefii de la Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) și Parcul Urban de Autobuze (PUA) ridică, lunar, zeci de mii de lei din funcțiile pe care le dețin. În 2021, Dorin Ciornîi, directorul interimar al RTEC, a obținut venituri salariale în valoare de 416 549 de lei, în timp ce Ghenadie Zadeseneț, directorul interimar al PUA, a obținut venituri salariale în sumă de 343 669 de lei.

Pe 17 mai 2022, Vitalie Copaci, directorul adjunct al PUA, și Dorin Ciornîi, șeful RTEC, au fost audiați în cadrul ședinței CMC pe marginea situației economico-financiare a întreprinderilor municipale.

PUA are în total 826 de angajați, salariul mediu fiind de 12 666 de lei, inclusiv șoferi – 270, salariul mediu fiind de 14 700 de lei, taxatori – 209, salariul mediu fiind de 11 800 de lei. Actualmente, întreprinderea are în gestiune 23 de rute: 5 urbane și 18 suburbane. Actualmente, în cadrul RTEC activează peste 600 de șoferi de troleibuz.

În prezent, locuitorii municipiului Chișinău plătesc doi lei pentru o călătorie cu troleibuzul, iar trei lei pentru o călătorie cu autobuzul.

