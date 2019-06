FOTO, VIDEO/ Corturi din bani publici la protestul organizat de PDM în fața mai multor instituții de stat

Zeci de corturi au fost instalate în seara zilei de sâmbătă, 8 iunie 2019, în fața mai multor instituții de stat. Printre organizatorii grupurilor de cetățeni care au fost aduși în fața instituțiilor sunt foști deputați democrați. Unii dintre ei au declarat că aceste corturi le-au adus din surse personale. Dar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) susține că sunt corturile lor și că ei le-au instalat.

Organizatorii protestelor au instalat 2 tipuri de corturi: de dimensiuni mici, pentru 2 persoane, și corturi mari, de culoarea cerului. Aceste corturi de dimensiuni mari sunt absolut similare cu acele corturi procurate din bani publici și utilizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în cadrul diverselor acțiuni.

De exemplu, asemenea corturi au fost instalate în luna mai 2019, în cadrul unei tabere de câmp pentru prevenirea inundațiilor în raionul Ștefan Vodă. În anul trecut aceleași corturi au fost instalate, câte unul, în diferite sectoare ale municipiului Chișinău, pentru a ajuta cetățenii în perioada caniculară.

Foto: IGSU

Reporterii ZdG au întrebat organizatorii protestelor din preajma instituțiilor de stat de unde anume sunt aceste corturi. Printre organizatori sunt foștii deputați din partea Partidului Democrat, Constantin Țuțu și Corneliu Dudnic, dar și alți membri ai echipelor de tineret ai PD și membri ai cluburilor sportive afiliate acestui partid.

Fostul deputat Corneliu Dudunic a declarat pentru ZdG că aceste corturi sunt din surse private, aparținând „unor pescari și vânători” dar și altor persoane care nu fac parte din organizații publice.

„Am adunat din toată țara. Am adus de acasă, am cumpărat de la magazin, am luat de la vecini și am organizat”, susține fostul deputat. Reporterul ZdG l-a întrebat pe Corneliu Dudnic dacă acestea ar fi corturile din dotarea MAI (IGSU) iar el a negat categoric acest lucru.

Am apelat la serviciul de presă al IGSU pentru a clarifica dacă corturile le aparțin, iar Liliana Pușcaș, ofițer de presă al IGSU, ne-a confirmat acest lucru.

„Unele corturi sunt instalate de instituția noastră pentru protecția cetățenilor, în condițiile de temperaturi ridicate, vânt și ploaie, pentru a proteja cetățenii țării. Astfel de corturi urmează a fi instalate și în alte zone ale țării, dacă temperaturile caniculare se vor menține”, ne-a comunicat Liliana Pușcaș.

Ofițerul de presă al IGSU a mai declarat că nu poate să ne spună exact unde au fost instalate aceste corturi și cine se adăpostește în ele la acest moment. Totodată, solicitată să ne informeze când anume au fost instalate aceste corturi, Liliana Pușcaș a declarat că nu poate să ne spună o dată exactă.

Menționăm că în anii trecuți, IGSU instala câte un cort singular în câteva zone ale orașului, pentru a ajuta oamenii în perioada caniculei. Totodată, corturile instalate în alți ani erau în locurile aglomerate, și niciodată în preajma Guvernului sau a altor instituții publice. Acum asemenea corturi sunt destul de numeroase, fiind instalate doar lângă instituțiile unde sunt adunați oamenii organizați de către exponenții PD.

În aceaș timp, IGSU, la momentul instalării corturilor, nu a făcut publică informația că acestea sunt din resurse publice și sunt destinate adăpostirii tuturor oamenilor care au nevoie. De exemplu, în cazurile anterioare, atunci când IGSU instala corturi pentru protejarea oamenilor de caniculă, pe ele era afișată informația specifică: cetățenii puteau afla cine a instalat corturile și ce servicii anume li se prestează (apă potabilă, locuri de așezat, consultații medicale simple). De asemenea, IGSU informa cetățenii prin comunicate publice, unde anume vor fi instalate aceste corturi. Un anunț public însă despre instalarea corturilor anticaniculă a fost făcut publis pe pagina IGSU abia la 12 iunie.iv

Astfel, în prima zi după instalarea acestor corturi lângă Guvernul R.Moldova, unii jurnaliști care au încercat să afle ce se întâmplă în aceste corturi, au fost bruscați de persoane care nu s-au legitimat, dânduli-se de înțeles că nu ar avea voie.