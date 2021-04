Explicațiile reprezentanților instituțiilor medicale, menționate de președinta Sandu, precum că în cadrul acestora mai multe persoane care s-au vaccinat anti-COVID-19 sunt din categoria „neamuri”

În cadrul mai multor instituții medicale din R. Moldova vor fi demarate anchete interne pentru a se stabili dacă în cadrul acestora au fost vaccinate anti-COVID-19 persoane fără a sta în rând și care nu sunt eligibile pentru etapele demarate de către autorități.



Se întâmplă după ce președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat miercuri, 31 martie, că în cadrul mai multor instituții din R. Moldova au fost vaccinate persoane din afara categoriilor care sunt imunizate în această perioadă, conform Planului Național de Imunizare împotriva Covid-19.

ZdG a contactat reprezentanții instituțiilor menționate pentru a comenta declarațiile președintei R. Moldova.

Potrivit președintei Sandu, „688 de oameni, care au primit prima doză de Pfizer sunt din categoria neamuri”.

Din lista intituțiilor medicale menționate de șefa statului, fac parte Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării, Centrul Medicilor de Familie nr. 1 Botanica, Centrul Medicilor de Familie de la Bălți, Institutul Oncologic, Centrul medical Cantemir, dar și Centrele Medicale din alte raioane ale R. Moldova.

„În lista de planificare pentru I etapă a vaccinării, nu au rămas persoane angajate, care solicitau și nu au avut acces la doze de vaccin”

Solicitați de ZdG pentru a comenta declarațiile președintei R. Moldova, reprezentanții instituției medicale ne-au comunicat că deocamdată nu ne pot spune dacă au fost vaccinate persoane în afara listei, însă au menționat că a fost demarată o anchetă în acest sens. Cu toate acestea reprezentanții Institului Oncologic menționează că „în lista de planificare pentru I etapă a vaccinării, nu au rămas persoane angajate, care solicitau și nu au avut acces la doze de vaccin”.

„În cadrul Instituției, avem o anchetă deschisă. Se vor verifica absolut toate listele persoanelor vaccinate. Ce putem spune e că toți medici sau angajații medicali care se află în lista pentru I etapă, au fost imunizați”, ne- a comunicat Rodica Tomașenco, șefa serviciului de presă a Institutului Oncologic din Moldova.

Potrivit unui comunicat emis de Institutul Oncologic se menționează că I etapa de vaccinare anti-COVID în cadrul instituției s-a finalizat. Astfel, în total în Institut s-au vaccinat cu prima doză – 915 persoane, inclusiv – 675 cu vaccinul AstraZeneca administrate în 12 zile ale lunii martie și 240 cu vaccinul Pfizer/BioNTech în 2 zile de activitate a Centrului de vaccinare.



„Procesul de vaccinare a respectat toate normele de securitate a injecțiilor și supravegherea medico-epidemiologică a persoanelor vaccinate. Au fost înregistrate la una din două persoane vaccinate reacții post-imunizare (febră pe parcurs de o zi, astenie, dureri musculare, cefalee, ș.a.), care s-au rezolvat în decurs de 24-48 ore. A fost înregistrată o singură reacție adversă post-vaccinare în primele zile de la inițierea campaniei, exprimată prin febră peste 39 grade mai mult de 3 zile, cu acutizarea proceselor cronice autoimune. Persoana s-a tratat și supravegheat în condiții de ambulator. Cazul a fost raportat către serviciul de sănătate publică, conform modului stabilit. Această reacție la vaccin a redus ritmul de imunizare pe perioada primii săptămâni. Activitățile întreprinse de către medicii epidemiologi din Institut ce au constat în comunicare și informare a permis de a organiza administrarea tuturor dozelor distribuite Institutului”, se mai arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, medicii epidemiologi din cadrul Institutului continuă să înregistreze cererile de la angajați, „care din diverse motive de sănătate și-au amânat vaccinarea pentru altă perioadă. În Lista de planificare pentru vaccinare I etapă, nu au rămas persoane angajate, care solicitau și nu au avut acces la doze de vaccin”, ne-au spus reprezentanții Institutului.

„Nu e nicio fraudă, nu s-au vândut dozele, într-adevăr s-a vaccinat personalul”

Reprezentanții Centrului medical de Familie nr. 1 Botanica, o altă instituție asupra căreia planau suspiciuni în legătură cu procesul de imunizare, ne-au comunicat că nicio persoană „din afara sistemului” nu a fost vaccinată și că cele 64 de persoane despre care se spune că au fost imunizate în afara listelor întocmite au fost puse din greșeală la categoria „alte categorii”, iar astfel s-ar fi creat confuzia precum acestea nu ar face parte din categoria elegibilă.

„Persoanele nu sunt în afara listelor, sunt la categoriile „alte categorii”. A fost o eroare de înregistrare din partea operatorului care a introdus în sistem persoanele din activitatea farmaceutică, stomatologică, asistența medicală primară, prespitalicească care sunt din teritoriu la secțiunea „alte categorii”. Adică secretari, paznici, grădinari – dumnealui i-a inclus la „alte categorii”. La CMF nr. 1 pe suport de hârtie este lista tuturor persoanelor vaccinate cu Pfizer, iar în dreptul fiecăruia este scris că este din instituția farmaceutică, stomatologică, etc. Aceste 64 de persoane, noi am făcut o mică investigație pe interior dimineața, la președintă a ajuns lista unde aceste persoane erau indicate la „alte categorii”. „Alte categorii” asta nu înseamnă că sunt consilieri locali sau ce s-a vehiculat”, ne-a comunicat Georgeta Gavrilița, vicedirectoarea Centrului medical de Familie nr. 1 Botanica.

În context, vicedirectoarea menționează că cel mai probabil va fi totuși demarată o anchetă internă, pentru a fi investigată situația.

„Se va face cel mai probabil o investigație pe interior din partea ministerului. Eu mă gândesc că se va institui probabil o comisie din partea Ministerului Sănătății. Noi lor putem să le punem la dispoziție, e vorba de Comisia noastră internă. Ne pare rău pentru că, știți cum, noi am început vaccinarea de la 12 martie, au fost instruiți toți lucrătorii, toți au participat la seminarul de instruire, a fost online, dar la CMS 1 este un operator care mai are și alte activități și a fost o eroare de interpretare din partea dumnealui. Sigur că e vina și a administrației pentru că nu am verificat la timp să vedem dacă se introduc corect datele. Dar faptul e că nu e nicio fraudă, nu s-au vândut dozele, într-adevăr s-a vaccinat personalul. Noi trebuia să vaccinăm nu doar din instituția noastră, dar din toată Botanica, toate farmaciile, toți stomatologii, serviciul de asistență medicală urgentă, foarte multe categorii”, mai declară Georgeta Gavrilița.

Vicedirectoarea ne-a mai spus că, până la 31 martie, în cadrul primei etape de vaccinare a fost imunizat 86% din personalul medical, iar de la 2 aprilie va fi dat startul etapei II de vaccinare.

„Până la 31 martie, 86% din personal a fost vaccinat. Avem persoane care sunt bolnave sau recent au fost bolnave și pe care acum nu le putem vaccina. Ne gândim ca de mâine să trecem deja la etapa II de vaccinare, persoane cu vârsta de după 60 de ani care au comorbidități și ne-am gândit să luam în considerare mai întâi persoanele cu diabet zaharat, pentru că sunt mai vulnerabile”, ne-a mai comunicat vicedirectoarea medicală.

„Cele 48 de persoane vaccinate în perioada 29 – 30 martie curent sunt cadre medicale din subdiviziunile medicale ale Armatei Naţionale”

O altă instituție menționată de președinta Sandu este Centrul consultativ diagnostic al Ministerului Apărării. Aici, potrivit șefei statului, „48 de doze de vaccin au mers în afara oricăror categorii eligibile”. Reprezentanții Ministerului Apărării R. Moldova au venit cu o reacție în care menționează că în instituţiile şi subdiviziunile medicale ale Armatei Naţionale se respectă toate prevederile ordinului 93 “„Cu privire la implementarea Planului national de imunizare anti-COVID-l9” din 5 februarie 2021, emis de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS).

Ministerul menționează că de la începutul campaniei de imunizare, potrivit punctului 12 din ordinul menţionat, în Armata Naţională au fost vaccinate 234 de cadre medicale din instituţiile şi subdiviziunile medicale ale structurii de apărare.

„Cele 48 de persoane vaccinate în perioada 29-30 martie curent sunt cadre medicale din subdiviziunile medicale ale Armatei Naţionale (exemplu: puncte medicale din unităţile militare), care nu s-au regăsit în categoria „personal din instituţii medico-sanitare” din Registrul electronic de vaccinare COVID-19. Prin urmare, aceşti specialişti au fost incluşi la compartimentul “alte contingente”, ceea ce a generat interpretarea eronată a datelor înregistrate privind categoriile persoanelor vaccinate”, explică Ministerul Apărării.

Reacția bașcanei UTA Găgăuzia la declarațiile președintei Sandu despre utilizarea vaccinului Pfizer la Ceadîr-Lunga: persoanele au fost incluse la categoria „alt personal”

Bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, susține că nicio doză de vaccin Pfizer, destinat vaccinării angajaților în sistemului de sănătate din Ceadîr-Lunga, nu a fost utilizată pentru vaccinarea altor persoane din afara listelor întocmite de către responsabilii din Sănătate din regiune.

„În total, 42 de vaccinuri Pfizer au fost livrate la Ceadîr-Lunga, care au fost distribuite Spitalului Raional (12 doze) și Centrului de sănătate (30 de doze).

Din acest lot, în Centrul de sănătate Ceadîr-Lunga au fost vaccinați 20 de angajați ai Centrului de reabilitare Ceadîr-Lunga. La includerea în baza de date a inventarului de vaccinuri, această categorie de lucrători din domeniul sănătății a fost atribuită coloanei „Alt personal”. Astfel, afirmațiile conform cărora, „21 de doze de vaccin Pfizer au dispărut din sistem“, nu corespund adevărului”, se menționează în comentariul Serviciului de presă al Bașcanei UTA Găgăuzia.

Declarațiile precum că în cadrul mai multor instituții din R. Moldova au fost vaccinate persoane din afara categoriilor care sunt imunizate în această perioadă, conform Planului Național de Imunizare împotriva Covid-19 au fost făcute de președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV, miercuri, 31 martie.

„Eu sunt mâhnită de lucrurile care s-au întâmplat zilele acestea și anume, de modul cum a fost distribuit Pfizer și vreau să vă dau niște cifre“, a declarat președinta R. Moldova, Maia Sandu. „Directorii de spitale au permis ca acest vaccin să ajungă la alți oameni, care nu sunt în prima linie și nu sunt în categoria, care acum este eligibilă pentru vaccinare”.

Maia SANDU: „Am cerut de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lista cum s-au întâmplat lucrurile. 688 de oameni, care au primit prima doză de Pfizer sunt din categoria neamuri. 139 sunt tot felul de angajați ai instituțiilor statului, aici bănuiesc că sunt consilieri și așa mai departe”.

„Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării – 48 de doze de vaccin au mers înafara oricăror categorii, care sunt eligibile. Centrul Medicilor de Familie nr. 1 Botanica – 64 de doze de vaccin, aceștia și-au găsit neamuri tocmai 64. Centrul Medicilor de Familie de la Bălți – 71 de doze de vaccin au mers greșit. La Cantemir, 35 de doze de vaccin au mers pentru tot felul de șefi și fel de fel de consilieri”, a mai menționat Maia Sandu.

ZdG a scris anterior despre cum au fost vaccinate persoane din afara categoriilor care sunt imunizate în această perioadă. În ultimele zile, mai multe persoane publice au acuzat faptul că la Edineț ar fi fost vaccinați consilieri raionali sau angajați ai Consiliului, iar la Ungheni vaccinul Pfizer s-ar vinde cu „200-300 de euro”.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunță că până astăzi, 29 martie, în R. Moldova au fost vaccinate împotriva noului coronavirus 40 321 de persoane.

Campania de vaccinare împotriva COVID-19, în R. Moldova, a început pe 2 martie, după ce sâmbătă, 27 februarie, la Chișinău au ajuns peste 21 de mii de doze de vaccin, donate de România prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. La 4 martie, autoritățile din R.Moldova au recepționat un alt lot cu 14400 de doze de vaccin AstraZeneca, prin intermediul platformei COVAX.

R. Moldova a recepționat pe 19 martie, alte 24570 de doze de vaccin Pfizer împotriva COVID-19 prin intermediul platformei COVAX, un parteneriat dintre CEPI, Gavi, UNICEF și OMS.

Sâmbătă, 27 martie, alte 50,4 mii de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca, donate de România, au ajuns în R. Moldova.