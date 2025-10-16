Circa 100 000 țigarete, fără acte de proveniență, depistate într-o localitate din UTA Găgăuzia

O cantitate totală de 4990 de pachete de țigări, fără documentele de proveniență, a fost depistată după ce două unități de transport de model „BMW 530 E” și ,,Ford Mondeo” au fost stopate și supuse controlului, în regiunea localității Bugeac, UTA Găgăuzia, transmite Serviciul Vamal.

În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj a fost depistată o cantitate totală de 4990 pachete de țigări, de mărci diferite, cu timbru de acciz al Republicii Moldova, transportate în lipsa documentelor de proveniență. Documentați pe cazuri sunt doi cetățeni moldoveni, cu vârstele de 38 și 42 de ani.

Serviciul Vamal menționează că produsele de tutun și unitățile de transport au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar cazul este investigat în vederea atragerii la răspundere a persoanelor conform legislației.