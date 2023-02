ANRE anunță că a demarat un control inopinat la Apă-Canal Chișinău, „pentru a elucida aspectele privind calitatea și continuitatea funcționării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Chișinău”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță, vineri, 3 februarie, că s-a autosesizat cu privire la situația creată pe 2 februarie în cadrul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, și a demarat un control inopinat, pentru a elucida aspectele privind calitatea și continuitatea funcționării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Chișinău.

Reprezentanții ANRE susțin că pe parcurs vor oferi detalii despre rezultatele controlului.

Compania „Premier Energy” a anunțat joi, 2 februarie, despre deconectarea a două instalațiile de utilizare a energiei electrice aflate în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Furnizorul de energie a precizat că ambele locuri de consum al energiei electrice preconizate a fi deconectate vizează doar blocul administrativ al „Apă-Canal Chișinău”, „nefiind afectat în niciun mod procesul tehnologic de funcționare a sistemelor de apeduct, canalizare și furnizare a agentului termic”.

Conform datelor Premier Energy, datoria societății pe acțiuni constituie suma de 68,6 milioane de lei, ce include și facturi cu termenul de plată expirat, neachitate încă din luna noiembrie 2022.

După anunțul „Premier Energy”, viceprimara capitalei, Irina Gutnic, a declarat că unele blocuri de locuit de pe străzile Cuza Vodă, Traian și Grenoble au rămas fără apă. Irina Gutnic a declarat pentru Ziarul de Gardă că întreprinderea „Apă-Canal Chișinău” a decis să deconecteze „pompele în acest sector (Botanica – n. red.), pentru a nu risca să fie afectată rețeaua tehnico-edilitară”.

Ulterior, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că cele două instalațiile de utilizare a energiei electrice aflate în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău”, au fost reconectate la energia electrică. Potrivit lui Ceban, sistarea energiei electrice pentru blocul administrativ al „Apă-Canal Chișinău” a fost amânată.

„După discuțiile din această seară cu conducerea Premier Energy am ajuns la înțelegerea că „Apă Canal” la această oră este reconectată la energia electrică. Împreună cu colegii mei după mai multe ședințe lungi am identificat o soluție constructivă și legală pe care am propus-o în ședința din această seară. Până marți s-a luat o pauză, după care vom relua discuțiile (…)”, a informat primarul, în seara zilei de joi.