Cum (nu) comentează Nicolae Timofti situaţia politică din R. Moldova

Solicitat de Ziarul de Gardă, fostul preşedinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, a refuzat să comenteze situaţia politică. Acesta însă a ţinut să menţioneze că este foarte supărat pe presa din R. Moldova.

„Nu pot vorbi, pentru că eu plec, ies din casă. Astăzi, mâine, nu cred că voi fi liber. Eu demult nu mai vorbesc cu ziarele. Sunt tare supărat pe presa din R. Moldova. M-am săturat. Voi m-aţi atacat, m-aţi criticat şi m-aţi judecat pe nedrept. Acum nu deţin nicio funcţie, nu am nicio obligaţiune. Ce poziţie să am? Nu am niciuna”, ne-a spus Nicolae Timofti.