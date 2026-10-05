DOC Un fost șef de direcție din cadrul INSP, constatat de ANI cu avere nejustificată de peste 238 de mii de lei. Dorel Nistor și soția sa riscă să rămână fără suma de bani

Dorel Nistor, fostul șef al Direcției supraveghere armament și activități licențiate din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Mai exact, ANI a constatat o diferență substanțială și deținerea unei averi cu caracter nejustificat în valoare de 238 951 de lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în anul 2019 de acesta și membrii familiei sale.

Autoritatea a pornit controlul în privința lui Dorel Nistor și a soției acestuia, Tatiana Nistor, ofițeră principală în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), în urma unei sesizări depuse pe 11 aprilie 2025.

„Potrivit sesizării, se relevă că în anul 2019, dl Dorel Nistor a dobândit cu drept de proprietate un bun imobil – apartamentul cu nr. cad. XXXXX, situat în XXXXX, ap. XXXXX, la prețul declarat de 44 600 euro, bun imobil declarat în modul corespunzător la depunerea declarației de avere şi interese personale pentru anul 2023. Reieşind din faptul că, în anul 2023, familia Nistor nu a avut careva modificări patrimoniale, prin procesul-verbal nr. 98 din 26.03.2025 cu privire la verificarea declarației de avere şi interese personale, inspectoarea de integritate a constatat lipsa aparenței existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute şi cheltuielile realizate, pe de o parte, şi averea dobândită pe de altă parte, pe parcursului anului 2023. Însă, urmare a analizei informațiilor indicate în declarația de avere şi interese personale depusă pentru anul 2019, planează bănuiala rezonabilă privind existența diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile subiectului vizat şi a membrilor de familie (…)”, se spune în documentul ANI consultat de Ziarul de Gardă.

Pe 21 septembrie 2026, Nistor a transmis ANI un răspuns în care s-a expus cu privire la diferența substanțială de 238 961 de lei, constatată în legătură cu procurarea, în decembrie 2019, a unui bun imobil (apartament, n.r.).

„(…) Formarea disponibilităților financiare ale familiei a avut loc gradual, pe parcursul perioadei 2016 – 2019, prin acumularea unei părți din veniturile realizate, după suportarea cheltuielilor curente ale familiei. Totodată, pe lângă veniturile obținute în perioada nemijlocit anterioară procurării imobilului, au existat mijloace financiare economisite anterior, care au putut fi utilizate ulterior, împreună cu donațiile și creditele contractate, pentru achitarea prețului imobilului.

Achitarea imobilului a fost realizată eșalonat, în mai multe tranșe pe parcursul anului 2019, ceea ce corespunde modului în care au fost acumulate și disponibilizate mijloacele financiare ale familiei. În acest context, procurarea imobilului urmează a fi privită în ansamblul perioadei 2016 – 2019, prin raportare la veniturile cumulate, cheltuielile familiale și economiile formate treptat, și nu exclusiv la veniturile realizate într-un singur an sau la o singură sursă financiară.

Astfel, precizez că economiile familiale și unele disponibilități acumulate în timp nu au fost reflectate distinct în declarațiile de avere și interese personale, ca urmare a unei înțelegeri eronate, la acel moment, a modalității de reflectare a unor asemenea economii. Această împrejurare nu a fost determinată de rea-credință și nu a urmărit ascunderea veniturilor, patrimoniului ori a surselor de proveniență a mijloacelor financiare (…)”, se menționează în răspunsul oferit de acesta pentru ANI.

Cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare, „în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate”, conform unui comunicat al ANI.

„Subsecvent, persoana vizată va fi decăzută din dreptul de a exercita anumite funcții pe o perioadă de 3 ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale”, menționează reprezentanții Autorității într-un comunicat.

Dorel Nistor a activat în funcția de șef al Direcției supraveghere armament și activități licențiate din cadrul INSP începând cu anul 2020.

În declarația de avere depusă în 2025, la încetarea mandatului, Nistor a declarat venituri salariale de 169 854 de lei de la INSP și un salariu de 6 850 de lei de la Academia de TIR AO.

Familia Nistor deține un apartament cu suprafața de 89 de metri pătrați, dobândit în 2019 la prețul de 44 600 de euro, precum și un automobil de model Ford Grand C-MAX, dobândit în 2022 la prețul de 150 de mii de lei.