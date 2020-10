DOC/ Membrul CSM, Victor Micu, aspiră la o funcție de conducere la Curtea Supremă de Justiție. „Consider că prin aportul meu ar fi posibil ca sistemul judecătoresc să-și recapete încrederea”

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat cererile unor judecători de a candida la funcții administrative. Asta după ce au trecut selecția Colegiului pentru evaluarea performanțelor judecătorilor și Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor. Printre judecătorii care aspiră la o funcție administrativă este și Victor Micu, care vrea să candideze la șefia Curții Supremă de Justiție (CSJ). Micu este la cel de-al doilea mandat de patru ani în calitate de membru al CSM, fiind ales la Adunarea Generală a Judecătorilor, din 20 octombrie 2017. Tot Micu a deținut de două ori mandatul de șef al Consiliului.

Subiectul a fost discutat și acceptat în cadrul ședinței CSM din octombrie, curent. Potrivit rezultatelor publicate de CSM, în urma selecției, Victor Micu a obținut 80 de puncte, primind calificativul admis. Potrivit legii, următoarea etapă va fi concursul propriu zis care urmează a fi organizat peste 10 zile. De asemenea, a trecut selecția și un alt membru al CSM, Petru Moraru.

Contactat de Ziarul de Gardă, Victor Micu a recunoscut că și-ar dori o funcție la conducerea CSJ, dar încă nu s-a decis. Victor Micu a declarat că dacă totuși va ajunge în fotoliu, scopul său primordial va fi ca sistemul judecătoresc să-și recapete încerederea în rândul cetățenilor

„Nu am scris nicio cerere concretă în acest sens. Până la acest moment am trecut doar selecția. Nu cunosc când va fi desfășurat concursul. Consider că abilitățile pe care le-am dobândit de-a lungul anilor vor fi de folos pentru sistemul judecătoresc, pentru reformare, pentru a ajuta sistemul judecătoresc să-și recapete încrederea cetățenilor. La moment încă mă mai gândesc fiindcă până acum am trecut doar selecția. Consider că prin aportul meu ar fi posibil ca sistemul judecătoresc să-și recapete înceredere. Dacă colegii vor avea încredere în mine poate voi merge și mai departe”, ne-a comunicat Micu.

Victor Micu a obținut un al doilea mandat de membru al CSM în urma Adunării Generale a Judecătorilor din 20 octombrie 2017, fiind votat 345 de colegi. În ianuarie 2018, Micu și-a păstrat fotoliul de președinte al CSM, iar în iulie 2019, acesta revocat din funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu votul unanim al colegilor săi, Candidatura lui Victor Micu la funcția de președinte al CSM a fost propusă de Petru Moraru, membru al CSM din partea Curții Supreme de Justiție. Micu a ajuns pentru prima dată în CSM în 2014.

În perioada mandatului anterior, Victor Micu a ajuns judecător la CSJ în luna iulie 2017, când Parlamentul a acceptat propunerea CSM, care, cu o lună mai devreme, l-a desemnat pe Micu câştigător în concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la CSJ,competiţie la care au mai participat judecătorii Viorica Puică şi Mihail Diaconu.

Victor Micu a ajuns la CSM pentru primul mandat în ianuarie 2014 cu voturile a 281 de judecători, iar peste jumătate de an a fost ales preşedinte al Consiliului. Conform programului său din 2014, Micu promitea că dacă va ajunge în CSM va contribui la întărirea integrităţii şi transparenţei în sistemul judiciar, va perfecta procedura de recrutare, promovare şi evaluare a judecătorilor, va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a sistemului de gestionare a bazei de date a instanţelor şi la îmbunătăţirea managementului dosarelor, dar şi că va îmbunătăţi relaţiile dintre CSM, judecători şi persoanele din exteriorul sistemului.

Până să ajungă în CSM, Micu a fost judecător, vicepreşedinte, iar ulterior preşedintele Judecătoriei sect. Râşcani din Chişinău. În septembrie 2016, Victor Micu a fost desemnat de către CSM în calitate de membru al Consiliului de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate. În perioada în care a fost preşedinte la Judecătoria sect. Râşcani, în aprilie 2009, mai mulţi judecători din instanţa pe care o conducea au mers să examineze dosarele tinerilor reţinuţi în urma protestelor în comisariatele de poliţie.

Pe când era judecător, Micu a fost cel care a permis acordarea licenţei de avocat controversatului judecător Aureliu Colenco, dar şi cel care, în 2010, a decis ca Sergiu Mocanu să-i plătească lui Valeriu Zubco, pe atunci procuror general, 300 de mii de lei despăgubiri morale pentru declaraţii defăimătoare.