LIVE TEXT/ Revoluția din Kazahstan. Ordinea a fost restabilită în Kazahstan, dar persistă focare de rezistenţă ale participanţilor la revolte

„Forțele de securitate” din Kazahstan au alungat toți manifestanții din Piața Republicii din Almaty. Locul a fost epicentrul protestelor din oraș. Autoritățile au anunțat că au satisfăcut cerințele inițiale ale protestatarilor și au înghețat prețurile la gazul lichefiat pentru mașini, timp de șase luni, la nivelul la care se aflau înainte de creșterea bruscă de la începutul lunii. Uniunea Europeană este „foarte îngrijorată” de evoluţia situaţiei în Kazahstan, zdruncinat de revolte fără precedent, iar trimiterea unui ajutor militar extern aminteşte de „situaţii care trebuie evitate”.

UPDATE 21:30 Ordinea a fost restabilită în Kazahstan şi situaţia s-a stabilizat, dar persistă focare de rezistenţă ale participanţilor la revolte în diverse oraşe. Conform presei locale, se mai aud împuşcături sporadice, mai ales la Almaty, unde au avut loc cele mai grave violenţe. Presa a mai relatat despre mai multe confruntări, inclusiv o tentativă a manifestanţilor de a pătrunde într-o unitate militară din provincia Actobe şi un asalt asupra unui penitenciar din apropiere de Almaty.

UPDATE 20:00 Peste 100 de participanți la protest au fost reținuți în Almaty.

UPDATE 19:05 Trupele ruseşti sosite în Kazahstan sunt formate din subunităţi de paraşutişti şi militari ai trupelor speciale. Pe lângă TAB-uri şi maşini de luptă ale infanteriei, militarii ruşi au în dotare inclusiv echipamente de război electronic şi drone folosite pentru bruierea comunicaţiilor, care ar putea fi folosite pentru a-i împiedica pe demonstranţi să se coordoneze, să facă poze ori să filmeze abuzurile şi crimele comise de forţele de represiune ale guvernului din Kazahstan.

Servicemen and a Tigr-M SpN vehicle with a rare Arbalet-DM remote operated weapon system from the VDV’s 45th Spetsnaz Brigade arriving in Kazakhstan. 58/https://t.co/zk9RF4HDom pic.twitter.com/clomzGUmMU