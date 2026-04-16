LIVE TEXT Opt morți și zeci de răniți în Odesa, în urma bombardamentelor rusești. Război în Ucraina, ziua 1513

UPDATE 16:54 La Odesa au fost încheiate lucrările de salvare și intervenție la locul loviturii dronelor și rachetelor rusești asupra unui bloc de locuințe. 8 persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite, anunță Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență.

În total, în oraș, în urma bombardamentului masiv, au fost rănite 22 de persoane. Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au oferit tot sprijinul necesar locuitorilor.

La înlăturarea consecințelor impactului asupra clădirii rezidențiale au participat peste 100 de salvatori și 25 de unități de tehnică de intervenție și stingere a incendiilor.

În orașul Zaporojie un copil de 2 ani a fost rănit în urma unui atac cu dronă rusească astăzi, în cursul zilei. Numărul victimelor este în curs de actualizare. Au fost avariate un centru pentru copii, o clădire nefolosită și 8 blocuri de locuințe.

UPDATE 13:50 În această dimineață, 16 aprilie, rușii au lansat un atac cu drone asupra sectorului privat al localității Krasnotorka. În total, în decurs de 24 de ore, rușii au bombardat de 13 ori localitățile din regiunea Donețk.

Peste o sută de civili din întreaga țară au fost răniți. Oamenii continuă să solicite asistență medicală. Totodată, în acest atac nocturn al Rusiei a vizat din nou inclusiv salvatorii. La Kiev, ocupanții au lansat o a doua lovitură atunci când echipele de urgență ajunseseră deja pentru a-i ajuta pe răniți. Au fost răniți 3 polițiști și 4 medici.

UPDATE 10:50 Drone ucrainene au lovit rafinăria de petrol Tuapse din sudul Rusiei, în Krasnodar, în timpul unui atac nocturn din 16 aprilie, potrivit martorilor și rapoartelor oficiale, transmie The Kyiv Independent.

Rafinăria de petrol Tuapse, o unitate a companiei Rosneft, este una dintre cele mai mari 10 rafinării din Rusia.

Locuitorii din Tuapse au raportat explozii în zonă în timpul atacurilor cu drone ucrainene. Localnicii au declarat că dronele au lovit rezervoarele de combustibil ale rafinăriei Tuapse, potrivit canalului Telegram Exilenova-Plus.

Guvernatorul regiunii Krasnodar a raportat, de asemenea, că o „întreprindere din zona portului maritim” a fost lovită de resturi de drone, fără a menționa explicit rafinăria. De asemenea, guvernatorul a anunțat victime civile și pagube la clădiri rezidențiale.

UPDATE 08:35 Rachetele rusești au distrus locuințe, au incendiat clădiri și au ucis civili în marile orașe ale Ucrainei, într-un atac masiv desfășurat peste noapte, pe 16 aprilie, cartierele rezidențiale din Kiev, Dnipro și Odesa fiind cele mai afectate.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis o alertă privind rachete balistice în jurul orei 02:35 dimineața, ora locală. La câteva minute după, jurnaliștii de la The Kyiv Independent, aflați la fața locului, au raportat explozii puternice, pe măsură ce rachetele cădeau.

La mai puțin de o oră mai târziu, un alt val de explozii provocate de rachete balistice a zguduit capitala.

Cel puțin patru persoane, inclusiv un copil, au fost ucise și alte 48 rănite în timpul atacurilor nocturne din Kiev, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Printre victime se află și un băiat de 12 ani.

Douăzeci și șase dintre răniți au fost spitalizați, în timp ce restul au primit îngrijiri medicale la fața locului, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Printre răniți se numără, potrivit informațiilor, copii, patru paramedici și doi polițiști.

Însă atacurile Rusiei nu s-au încheiat odată cu răsăritul soarelui. Dimineața devreme, în timp ce echipele de intervenție încă îndepărtau resturile după atacul din timpul nopții, sirenele de raid aerian au sunat din nou deasupra Kievului, iar o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe.

La Dnipro, al patrulea oraș ca mărime din Ucraina, incendii au izbucnit în cartierele rezidențiale după ce un atac mortal cu rachete rusești a lovit orașul pentru a doua oară în această săptămână.

Cel puțin doi civili au fost uciși și alți 27 răniți în urma atacurilor, a raportat guvernatorul regiunii, Oleksandr Hanzha. Paisprezece victime au fost spitalizate, dintre care cinci sunt în stare critică.

În același timp, șapte persoane din Odesa au fost ucise și alte 11 au fost rănite. Atacurile au avariat obiective de infrastructură, o clădire rezidențială și un parc din oraș.