LIVE TEXT Infrastructura portuară din regiunea Odesa, atacată cu drone în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1512

UPDATE 08:14 Orașul Sumî a fost ținta atacurilor rusești din timpul nopții. O dronă a lovit zona industrială a orașului.

În timpul operațiunilor de stingere a incendiului, armata rusă a lansat un al doilea atac asupra zonei în care lucrau echipele de intervenție.

„În ciuda amenințării constante din cer, toate focarele de incendiu au fost stinse. La doar câteva ore distanță, inamicul a lansat un nou atac asupra aceleiași locații. Specialiștii Serviciului Național de Urgență au stins din nou incendiul”, a comunicat Serviciul.

Nu au fost raportate victime.

UPDATE 08:10 În timpul nopții, Rusia a atacat sudul regiunii Odesa cu drone de atac. În urma loviturilor, au izbucnit incendii pe teritoriul infrastructurii portuare.

Nu există victime sau răniți, au anunțat pompierii.