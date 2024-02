Apropiații lui Navalnîi vor să organizeze o ceremonie de adio pentru opozantul rus, însă prestatorii de servicii funerare refuză să lucreze cu aceștia

Kira Iarmîș, purtătoarea de cuvânt a fostului opozant rus Alexei Navalnîi, anunță că majoritatea agențiilor funerare „private sau publice” refuză să ofere servicii atunci când aud numele de familie „Navalnîi” și că administratorii unor localuri, unde ar putea fi organizată o ceremonie de adio pentru cel mai vehement critic al lui Putin din ultimul deceniu, spun că nu sunt disponibili.

Femeia afirmă că prestatorilor de servicii funerare li s-a interzis să lucreze cu apropiații lui Navalnîi.

Since yesterday we have been looking for a place where we can organize a farewell event for Alexey. We have called most of the private and public funeral agencies, commercial venues and funeral halls.



Some of them say the place is fully booked. Some refuse when we mention the…