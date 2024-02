Reacții internaționale după anunțul autorităților ruse privind moartea lui Navalnîi: „Este o tragedie pentru toți apărătorii democrației și ai drepturilor omului”

Mama lui Alexei Navalnîi, prietenii și liderii internaționali au venit cu reacții după anunțul Serviciul federal de executare a pedepselor (FSIN) din Rusia privind moartea celei mai proeminente figuri ale opoziției ruse.

Avocatul opozantului rus, Leonid Soloviov, a declarat că l-a vizitat ultima dată pe 14 februarie și că acesta se simțea bine: „Cu privire la decizia familiei lui Alexei Navalnîi, nu comentez absolut nimic. Acum rezolvăm lucrurile (…)”, a spus el.

Ludmila Navalnaia, mama lui Alexei Navalnîi: „Nu vreau să aud nici un fel de condoleanțe. L-am văzut pe fiul meu în colonie pe data de 12, eram în vizită. Era viu, sănătos și vesel”, scrie Novaya Gazeta.

UE consideră că regimul rus este singurul responsabil pentru această moarte tragică, a declarat președintele Consiliului European, Charles Michel, într-o postare pe platforma X, fost Twitter.

Alexei Navalnîi a luptat pentru valorile libertății și democrației. Pentru idealurile sale, a făcut sacrificiul suprem (…). Transmit cele mai profunde condoleanțe familiei sale. Și celor care luptă pentru democrație în întreaga lume în cele mai întunecate condiții. Luptătorii mor, dar lupta pentru libertate nu se termină niciodată”, a spus oficialul european.

Cancelarul german Olaf Scholz a transmis condoleanțe familiei și prietenilor lui Alexei Navalnîi, accentuând faptul că moartea opozantului rus este „un semn al modului în care Rusia s-a schimbat” și că „nu mai este o democrație de mult timp”.

„Nu există încă o confirmare finală, dar presupunem că este foarte probabil ca Navalnîi să fi murit într-o închisoare rusă. Acest lucru este foarte deprimant pentru noi. L-am întâlnit la Berlin, când era tratat în Germania pentru efectele otrăvirii, am discutat cu el despre curajul pe care l-a necesitat decizia sa de a se întoarce în Rusia. Acum a plătit cu viața pentru asta. Știm foarte bine ce fel de regim este acesta. Oricine critică, oricine se ridică pentru democrație trebuie să se teamă pentru viața și siguranța sa. Așa că suntem șocați. Gândurile noastre sunt alături de soția sa, de copiii săi, de prietenii săi, de adepții săi. Este pur și simplu îngrozitor. Și este un semn al modului în care Rusia s-a schimbat. Din păcate, acest proces a început cu mult timp în urmă, s-a îndepărtat de mult timp de democrație, nu mai este o democrație de mult timp”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, conform Meduza.

„Tocmai s-a aflat că Alexei Navalnîi a murit într-o închisoare din Rusia. Evident, a fost ucis de Putin, la fel ca alte mii de oameni torturați, torturați din cauza acestei singure creaturi. Lui Putin nu-i pasă cine moare, atâta timp cât își păstrează poziția”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei conferințe de presă comune cu Olaf Scholz.

Și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reacționat la informațiile potrivit cărora politicianul rus de opoziție Alexei Navalnîi a murit și se declară „profund întristat și îngrijorat”: „Rusia are întrebări serioase la care trebuie să răspundă”.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu: „Moartea lui Alexei Navalnîi într-o închisoare rusă este o reamintire dură a opresiunii îngrozitoare a disidenței de către regim. Gândurile mele sincere se îndreaptă către familia sa, către toți rușii cu mentalitate democratică și către cei care luptă cu curaj pentru libertate și democrație în Rusia și în străinătate”.

Președinta Georgiei, Salome Zurabishvili: „Moartea lui Alexei Navalnîi este o tragedie pentru toți apărătorii democrației și ai drepturilor omului. Transmit condoleanțe familiei sale și celor din Rusia care continuă să lupte pentru democrație”, conform Meduza.

Opozantul Garry Kasparov: „Putin a eșuat să-l ucidă pe Navalnîi rapid și în secret cu otravă, iar acum l-a ucis încet și public în închisoare. El a fost ucis pentru că l-a demascat pe Putin și mafia sa, care sunt escroci și hoți. Gândurile mele se îndreaptă către soția și copiii acestui om curajos”, a spus el.

Politicianul Boris Nadejdin: „Mă rog ca informația să se dovedească a fi falsă”.

Între timp, un site de știri independent din Rusia a publicat imagini video de la ședința de judecată de ieri, 16 februarie, la care a participat Alexei Navalnîi prin legătură video, având o condiție fizică bună.

Navalnîi se afla în închisoare din 2021, iar în decembrie a fost mutat într-o colonie penală din Siberia. Acuzațiile împotriva lui Navalnîi, unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui Vladimir Putin, sunt în general considerate ca fiind motivate politic, notează BBC.

El a fost condamnat inițial la trei ani și jumătate pentru încălcarea condițiilor unei sentințe cu suspendare într-un caz de deturnare de fonduri. În februarie 2022, el a fost judecat din nou. De data aceasta, a fost acuzat că a furat 4,7 milioane de dolari (3,5 milioane de lire sterline) din donațiile făcute organizațiilor sale politice.

„Îmi veți mări mandatul pe termen nelimitat. Ce putem face în privința asta?” a declarat Navalnîi în timpul audierilor.

Totuși, autoritățile ruse l-au pus să ispășească nouă ani într-o „colonie penală cu regim strict”. În luna august a anului trecut, această pedeapsă a fost prelungită la 19 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de „fondarea și finanțarea unei organizații extremiste” – acuzații pe care le-a negat.