UPDATE Când își va încheia activitatea la Energocom Victor Bînzari, a cărui demisie a fost cerută de Recean acum o săptămână. Cine va prelua funcția de director general interimar

UPDATE 17:35 Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că Consiliul Societății pe Acțiuni „Energocom” a decis încetarea contractului de muncă al lui Victor Bînzari, director general interimar al S.A. „Energocom”, ultima zi de activitate a lui Bînzari fiind data de 12 decembrie.

În continuare, Consiliul societății l-a nominalizat pe Eugeniu Buzatu, în prezent consilier în cadrul societății, pentru preluarea mandatului de director general interimar al S.A. „Energocom” din data de 13 decembrie 2024.

Știrea inițială:

Victor Bînzari își va încheia joi, 12 decembrie, activitatea în calitate de director general interimar al Energocom. Schimbarea de management la Energocom va avea loc la o săptămâna după ce prim-ministrul Dorin Recean a cerut public demisia lui Bînzari, pentru că Energocom „nu a achiziționat gaze, ascunzându-se în spatele birocrației, și nu a asigurat, astfel, necesarul pentru perioada de iarnă la cele mai avantajoase prețuri”.

„Aparent, e mai simplu să demiți un Ministru decât un director interimar al unei întreprinderi cu capital de stat”, a comentat miercuri, 11 decembrie, fostul ministru al Energiei Victor Parlicov, care a spus că a cerut anterior „înlăturarea” din funcție a directorului general interimar al Energocom.

Victor Bînzari a declarat miercuri pentru ZdG că, deși a renunțat la mandat, nu ar fi înțeles motivul din cauza căruia trebuia să plece și care sunt învinuirile care i se aduc.

„Toată lumea și-a făcut meseria, toți – factorii de decizie, membri ai Consiliului (Consiliul societății, nr.), și organul executiv. Noi am oferit prețuri la toate licitațiile care au fost organizate. Am spus că eu nu vreau să depun o cerere de demisie, pentru că nu știu pentru ce, și domnul director (directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari, n.r.) a spus la fel, că nu poate să mă demită că nu are pentru ce (…). Mai ales că au fost depășite mai multe crize și avem alta în față. Și am spus că în astfel de caz, având în vedere că nici eu nu îmi dau demisia și nici dumneavoastră nu o solicitați, reieșind că sunt niște presiuni politice, hai să semnăm un acord de a rezilia contractul meu de management (…)”, a spus Bînzari.