Cine este vinovat de majorarea prețului gazelor naturale la început de iarnă?

Consumatorii casnici din R. Moldova achită din 1 decembrie cu 27,5% mai mult pentru un metru cub de gaze naturale, sau un preț cu circa 3,3 lei mai mare decât cel anterior. După ajustarea în regim de urgență a prețurilor reglementate la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz”, Parlamentul a anunțat pentru marți, 3 decembrie, o ședință publică pe subiectul „majorării tarifului la gazele naturale și impactul acesteia asupra consumatorilor și economiei naționale”.

ZdG a încercat să afle cine este responsabil de majorarea tarifului și cine ar fi trebuit să cumpere cantitățile necesare pentru sezonul rece, atunci când prețurile erau mai mici pe piața internațională.

Energocom spune că de vină este …. Moldovagaz

Victor Bînzari este directorul general al Energocom, compania statului care se ocupă de cumpărarea întregii cantități de gaze naturale de pe piața internațională, de când malul drept a încetat să mai consume gaze naturale de la Gazprom, în decembrie 2022. El spune că Moldovagaz a fost informată în cadrul unei ședințe din luna august 2024 că sfârșitul verii și luna septembrie este cea mai potrivită perioadă pentru achiziții de gaze.

Totodată, Victor Bînzari susține că Energocom și-ar fi făcut treaba „cap-coadă”, pentru că cea care ar fi trebuit să acționeze la timp ar fi Moldovagaz, de a cărei decizii depind cantitățile cumpărate de Energocom.

„În tot acest proces este o companie care are consumatori finali. Tu îți estimezi cam cât ei consumă și știi cât gaz să procuri pentru ei. În acest caz Moldovagaz. Știi care sunt necesitățile tale și organizezi licitații. Până în 2024, Energocom a fost responsabil de acest domeniu și am fost obligați să vindem Moldovagaz până la sfârșitul lunii aprilie. Din 1 mai, companiile sunt responsabile să își organizeze propriile achiziții de gaze. (…) La orice licitație, Energocom, fiind compania statului, având experiență în domeniu, având deja o bună colaborare cu traderii internaționali, a venit cu o propunere de preț. Este decizia fiecărei companii dacă procură sau nu. Fiecare companie care are clienți, care consumă gaze, este responsabilă să se pregătească de iarnă din vară. Activitatea noastră este pe piața angro și noi ne-am făcut treaba cap-coadă. Am participat la 120 de licitații. În jur de 70 doar în perioada septembrie-noiembrie”, a declarat directorul general interimar al Energocom.

Acesta a spus că Energocom invită reprezentanții mai multor instituții pentru a fi observatori atunci când au loc licitațiile.

„La cea mai mică ofertă pe care o primim noi, adăugăm costurilor logistice și taxele și propunem cumpărătorilor de pe BRM East. Dacă oferta este acceptată, noi încheiem contractul, dacă oferta nu este acceptată, nici noi nu procurăm gazul pentru că nu avem cui să-l vindem”, a explicat Bînzari.

Întrebat dacă Energocom poate achiziționa gaze naturale fără să aștepte ca Moldovagaz să solicite, directorul companiei a menționat că „sunt și alte companii” care au câștigat anterior „două-trei licitații” anunțate de Moldovagaz, dând ca exemplu compania „ERU AURORA” SRL. Potrivit responsabilului, ERU, o companie ucraineană care și-a luat licența în aprilie 2024, ar fi vândut Moldovagaz 10-15 milioane de metri cubi de gaze, adică aproximativ cât consumă malul drept într-o lună de vară.

„Vă dau un exemplu. Ce cantitate de gaze avem noi nevoie pentru luna octombrie? Cât trebuie să cumpărăm? Deci, până nu vedem de cât are nevoie Moldovagaz, noi nu știm cât trebuie să cumpărăm. Știm că piața este volatilă, poate să crească, dar poate și să scadă. Să presupunem că procurăm la prețul de 50 de euro/MWh, dar nu-l vindem Moldovagaz. Prețul poate să crească sau să scadă. În acest caz, ne transformăm dintr-o companie de trading într-o loterie”, a spus Bînzari.

Cât despre declarațiile din spațiul public că au fost perioade în care prețul era atât de mic încât nu ar fi fost motive de așteptat o scădere și mai mare, Bînzari se întreabă „de ce nu au cumpărat”, menționând că „cineva caută un țap ispășitor”.

Directorul Energocom: „Cum poate Ministerul să spună acum că nu este responsabil?

„Cine este răspunzător de domeniul energetic în această țară? Cred că ați citit și acel proces-verbal de la ședința din august. A fost o ședință la Ministerul Energiei unde Energocom a spus că cea mai bună perioadă de achiziție este sfârșitul lunii august și luna septembrie, pentru a fi pregătiți de sezonul rece. Atunci erau cele mai bune oferte, iar Ministerul a spus că noi așteptăm ca prețul să fie 34.5 euro/MWh, iar toate licitațiile trebuie să fie coordonate și organizate cu Ministerul. Moldovagaz de ce nu a cumpărat? Energocom le-a dat oferte de prețuri. Ei au clienți ca Termoelectrica și CET-Nord, care consumă 40%. Când solicitările au apărut pe bursă, noi le-am dat oferte de preț. Dacă Energocom cumără astăzi și prețul este de 40 de euro, dar în două săptămâni scade la 34, iar Moldovagaz organizează licitația și vine un alt tradaer care are gaze la preț de 34 de euro, ce face Energocom cu gazul de 40 de euro? Rolul nostru este de trader. Nu avem clienți finali. Traderul are sarcina de a identifica gaze naturale pentru a fi vândute pe piață. În primul rând gazul se vinde și după asta se procură. Abia după ce Moldovagaz acceptă oferta Energocom, Energocom cumpără gazele. Rolul Energocom este de a diversifica posibilitățile de a aduce gaze în țară. Noi am diversificat rutele de aprovizionare, am extinsă activitatea pe mai multe piețe, am obținut licență, ne-am înregistrat la operatorii sistemelor de transport… Am făcut asta pentru securitatea energetică a țării. Acesta este rolul nostru. Să fim prezenți peste tot, pentru a putea identifica cele mai ieftine prețuri pentru a aduce gaze în țară. Întrebarea noastră este cât gaz trebuie să procurăm, când își doresc furnizorii să-și cumpere gazul și la ce punct să livrăm?”, a relatat Bînzari.

„Scuzați, aceasta nu este Loteria Moldovei”

Întrebat dacă există prevederi legale care ar restricționa Energcom să achiziționeze fără o solicitare din partea Moldovagaz și dacă Energocom și-ar fi putut „asumat riscul” atunci când a văzut că Moldovagaz nu achiziționează când e avantajos, responsabilul a spus că Energocom „nu este Loteria Moldovei”.

„Dacă Moldovagaz cumpăra gaze din Rusia mai departe? Ce făcea Energocom cu gazele? Dar dacă prețul era în descreștere? În 2020 prețul a ajuns la 5 euro/MWh. Dacă prețul cădea la 5 euro, ce făcea Energocomul în această situație? Noi astăzi putem să analizăm ce a fost în trecut. Astăzi e prețul 50 de euro, cămpărăm sau nu? Dacă anul viitor va fi prețul de 120 de euro, mă veți întreba „de ce nu ați cumpărat anul trecut?”. Nimeni nu știe, iar eu nu pot să răspund cu reputația mea și să stau la pușcărie pentru că cineva nu și-a făcut meseria. Sunt oameni care sunt responsabili să-și cumpere cantitatea pentru contractele pe care le au semnate. Meseria noastră este să venim cu oferte pe piața angro către cei care doresc să aibă gaze naturale. Până aici. Considerați că trebuie să ne riscăm activitatea? Să jucăm cap sau pajură? Scuzați, aceasta nu este Loteria Moldovei”, a afirmat Bînzari.

Directorul societății pe acțiuni a spus că Energocom ar putea interveni dacă „este o ofertă interesantă și îți asumi acel risc, este o cantitate mică care știi că o vei putea vinde la un preț bun”. „Da, sigur că există acest potențial, dar este riscant”, a mai menționat directorul.

„Am auzit că prețurile în iarnă au fost de 24 de euro, doar că atunci nu erau volume care puteau fi achiziționate și pentru sezonul rece 2024-2025. Despre aceasta nimeni nu vrea să spună. Manipulează cu jumătate de adevăr. Putem să verificăm astăzi dacă sunt pe Bursa Română de Mărfuri dacă sunt volume pentru primul trimestru a anului 2025. Aceste cantități nu există. Ieri (joi, 28 noiembrie n.r.) am găsit o cantitate de 33 de MWh zilnic, deci o cantitate minusculă față de ce are nevoie țara. Așa se întâmpla și în luna februarie 2024, chiar dacă prețul era mic”, a mai notat acesta.

Președintele CA Moldovagaz: „Eu consider că este prea politizat această problemă”

Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, compania a început procurarea gazelor naturale pentru sezonul rece în iulie și are asigurate cantitățile necesare pentru lunile decembrie și ianuarie, „la un preț adecvat pieței”. Compania achiziționează acum cantitățile pentru lunile februarie și martie.

„În aprilie/mai nu puteam să cumpărăm pentru că prețul era mai mare decât în iulie. De aceea nu am cumpărat și avem toate calculele. Noi considerăm că am procedat corect. Da, nu am cumpărat deodată toată cantitatea, dar am divizat pe luni și am procurat destul de bine. Prețurile au fost mari și în luna mai. Este un produs cu perioada de livrare în viitor, el are anumite riscuri. La începutul verii prețurile au fost mai mari, și trebuie să luăm în calcul injectarea și costurile de oportunitate. Au fost mai mari decât în iulie. Asta arată statistica. În iulie, august, septembrie se procură cel mai activ, pentru că în octombrie se termină perioada de injectare. Nu am făcut nimic ieșit din comun. Așa zarvă s-a făcut. Eu consider că este prea politizat această problemă”, a opinat Vadim Ceban.

În contextul unei scrisori expediate Ministerului Energiei de către Moldovagaz, după o vizită la Sankt Petersburg, în care se menționa „disponibilitatea” companiei ruse de a livra o cantitate de gaze naturale și malului drept, Ceban a declarat pentru ZdG că „prețul de la Gazprom e mult mai convenabil decât de pe bursă”.

Oficialul a subliniat atunci că „contractul este semnat cu Moldovagaz, Moldovagaz ia decizia unde este prețul mai convenabil, și așa spune legea”.

„Dacă este convenabil și sunt volumele de gaze de la Gazprom, de ce să nu le cumpărăm? (…) Aici nimeni nu mă va convinge contrariul. Astăzi prețul de la Gazprom este în jur de 380 de dolari pentru o mie de metri cubi. La bursă, fără aducerea la hotar, este 500 de euro”, a mai spus Vadim Ceban.

Reprezentanții blocului Împreună susțin că „prin majorarea tarifelor la gaz din 1 decembrie, cetăţenii au fost impuşi să plătească pentru greșelile guvernării, care n-a fost în stare să asigure procurarea gazelor la preţuri mai avantajoase în perioada de vară”.

Într-o conferință de presă ținută luni, 2 decembrie, Sergiu Tofilat, membru al Consiliului de observatori al SA „Moldovagaz” și expert în energetică, care este și membru al blocului politic, a declarat că Moldovagaz, care are obligaţia de serviciu public să aprovizioneze consumatorii cu gaz, trebuia să iniţieze începând cu luna mai procurarea gazelor naturale pentru sezonul de încălzire.

„Licitaţiile pentru volumele de iarnă au fost iniţiate abia pe 12 iulie, iar condiţiile de procurare a gazului au împiedicat participarea activă a traderilor şi obţinerea unor preţuri avantajoase. Trebuie clarificat rolul furnizorul de stat, Energocom, care beneficiază de credite externe şi garanţii din partea statului, dar nu a asigurat procurarea gazelor în volum suficient, la preţuri avantajoase. La fel, trebuie analizate acţiunile instituţiilor de stat responsabile – Guvernul, Ministerul Energiei şi ANRE, care nu au asigurat supravegherea corespunzătoare a activităţii Moldovagaz şi Energocom privind procurarea gazelor la cele mai avantajoase preţuri. Este imposibil de a reveni în trecut şi de a procura gaze la preţ mai mic pentru a evita majorarea tarifelor. Dar este imperativ necesar de a clarifica toate cauzele care au condus la situaţia în care ne aflăm şi de a întreprinde măsurile necesare pentru a nu mai repeta greşelile pe viitor”, a menționat formațiunea politică în cadrul conferinței de presă.

Tofilat a cerut, la fel ca anterior, înregistrarea unui proiect de lege pentru numirea la Moldovagaz a unui administrații temporare.

„Când Republica Moldova riscă să se confrunte cu o criză energetică după 31 decembrie, nu putem admite ca la conducerea Moldovagaz să fie persoane care promovează interesele altui stat”, a declarat expertul, făcând referire la riscul ca regiunea transnistreană să nu mai primească gaze rusești de la începutul anului, după ce se va încheia contractul de tranzitarea a teritoriului ucrainean.

Contactat de ZdG, purtătorul de cuvânt al Ministerului Energiei, Vitalie Condrațchi a menționat că urmează audieri parlamentare și că nu poate comenta, „deocamdată”.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și-a argumentat decizia de majorare a prețului la gaze pentru consumatorii prin „creșterii semnificative a prețurilor de achiziție a gazelor naturale pe piețele internaționale”, fără a menționa când au fost făcute achizițiile.

Conform ANRE, „în ultimele luni, piețele internaționale de gaze naturale au înregistrat o creștere accelerată a prețurilor, mai ales în noiembrie 2024, când cotațiile TTF au crescut cu peste 25%”. Finalizarea procesului de achiziție pentru anul 2024 de către SA Moldovagaz a „confirmat” un preț mediu anual de achiziție „semnificativ mai mare” decât cel inclus în actualele prețuri, explica ANRE.

„Acest lucru impune o ajustare urgentă a prețurilor reglementate pentru a reflecta costurile reale de achiziție și pentru a asigura viabilitatea financiară a furnizorului cu obligația de serviciu public”, a mai notat Agenția.

Societatea pe acțiuni Energocom a anunțat, la începutul lunii noiembrie, că în lunile iulie-septembrie a achiziționat de pe piața europeană aproximativ 3,5 milioane de MWh de gaze naturale (echivalentul a circa 329 de milioane de metri cubi), dintre care cea mai mare parte, 3 milioane de MWh (ceea ce constituie 284 678 000 de metri cubi) a fost vândută către Moldovagaz pentru consum curent sau pentru sezonul rece ce urmează.

Conform unui comunicat de presă emis de Energocom, prețul mediu ponderat al gazelor procurate în perioada iulie-septembrie 2024 a constituit 35.25 euro/MWh (sau 404,92 dolari per 1000 de metri cubi). În acest scop au fost folosiți bani din grantul oferit R. Moldova de Guvernul Norvegiei Nansen, din creditul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și surse proprii ale companiei.

„În cantitatea totală de achiziții din trimestru 3 se includ 535 000 de MWh de gaze (sau circa 50 de milioane de metri cubi), procurate de pe Bursa Română de Mărfuri și care au fost depozitate în România în calitate de stocuri de securitate sau stocuri comerciale în limita minimă prevăzută de legislație de 15% din consumul anual – sunt gaze prevăzute pentru cazuri excepționale”, se arată în comunicatul de presă.

Anterior, Energocom a anunțat că, în perioada 1 ianuarie-15 august 2024, a achiziționat aproximativ 1,82 milioane de MWh de gaze naturale (echivalentul a circa 171 milioane metri cubi). Prețul mediu ponderat pentru toate achizițiile până în august 2024 constituie 30,98 Euro/ MWh (sau 355,23 dolari/1000 de metri cubi). În acest sens, au fost folosite atât surse financiare proprii ale companiei, cât și grantul norvegian Nansen. Cele mai mari volume de gaze au fost procurate în luna august – peste 828 de mii de MWh (sau circa 78 de milioane de metri cubi) și în aprilie – circa 400 de mii de MWh (37 de milioane de metri cubi).