LIVE TEXT Zelenski: De la începutul războiului am returnat peste 4300 de oameni din captivitatea Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1122

UPDATE 20:39 De la începutul invaziei pe scară largă, Ucraina a returnat 4306 de oameni din captivitatea Rusiei, a declarat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Președintele a subliniat că toate serviciile necesare lucrează pentru a returna ucrainenii din captivitatea rusă și a promis că va întoarce toți oamenii.

El a menționat, de asemenea, că în timpul negocierilor cu partea americană și alți parteneri cu privire la încheierea războiului, reprezentanții ucraineni „vorbesc despre eliberarea prizonierilor ca fiind unul dintre primii pași”.

„De mai bine de trei ani, aproape tot timpul acestui război, au funcționat toate serviciile care returnează prizonierii. S-au întors deja 4306. Și îi vom întoarce pe toți”, a spus președintele.

UPDATE 19:10 Germania a aprobat un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 3 miliarde de euro pentru 2025, plus încă unul în valoare de 8,25 miliarde de euro pentru perioada 2026-2029, relatează Reuters.

Comisia de buget a Bundestagului, camera inferioară a parlamentului german, a acceptat în cele din urmă alocarea acestor fonduri, a căror aprobare a aşteptat luni la rând din cauza preocupărilor manifestate de cancelarul în exerciţiu Olaf Scholz cu privire la situaţia bugetară a Germaniei.

Dar adoptarea definitivă de către parlamentul german a reformei frânei datoriilor, impulsionată de viitorul cancelar de centru-dreapta Friedrich Merz şi care de acum înainte va relaxa regulile bugetare pentru cheltuielile militare, a oferit guvernului o marja de manevră pentru continuarea ajutorului militar oferit Ucrainei în războiul cu Rusia.

UPDATE 18:26 Delegațiile ucrainene și ruse nu vor interacționa direct în timpul discuțiilor din 24 martie din Arabia Saudită, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhii Tîhii, pe 21 martie, în timpul unui briefing de presă, scrie Kyiv Independent.

Declarația lui Tîhii a venit în momentul în care trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, a anunțat că SUA intenționează să poarte discuții indirecte între Moscova și Kiev în Arabia Saudită, cu reprezentanții ruși și ucraineni prezenți în camere separate. Ucraina nu știe ce format vor folosi SUA pentru a negocia cu Rusia la Riad, a spus oficialul ucrainean.

„Aceasta este alegerea lor. Dar ne pregătim pentru discuţiile din Arabia Saudită ca fiind bilaterale ucraineno-americane”, a spus purtătorul de cuvânt.

UPDATE 16:53 Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc vineri că au aruncat în aer o stație de pompare a gazului rusesc într-o zonă de frontieră în care trupele ucrainene s-au retras, pe fondul discuțiilor privind un moratoriu propus, susținut de SUA, asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice, scrie Reuters.

Imaginile video au arătat un incendiu la instalația Sudja, care este situată în interiorul Rusiei, la câteva sute de metri de granița cu Ucraina.

Acesta se află într-un „buzunar” de teritoriu rusesc care a fost capturat de forțele ucrainene anul trecut, dar pe care Moscova l-a recuperat în mare parte în luptele din ultimele săptămâni. Săptămâna trecută, trupele ruse au împins forțele ucrainene afară din orașul Sudja, aflat în apropiere.

Ministerul rus al Apărării a declarat că trupele ucrainene au părăsit stația de pompare și au aruncat-o în aer în retragerea lor. Moscova a descris acest lucru drept o încălcare a moratoriului privind atacurile asupra infrastructurii energetice, pe care a declarat că l-a respectat de la o convorbire telefonică între președintele Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, marți.

🇺🇦🇷🇺 | The Sudzha gas pipeline station in Russia’s Kursk region is on fire.



Offline since January 1, 2025, it was Gazprom’s last Ukraine transit route, moving 42 mcm/d to Europe before the gas deal expired. pic.twitter.com/n8VV9iHLTO