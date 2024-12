Angajații Energocom, în apărarea directorului companiei. Victor Parlicov spune că a cerut de mai multe ori „înlăturarea” lui Bînzari: „Astăzi prim-ministrul a acceptat această propunere, la pachet cu mine”

Compania cu capital de stat SA Energocom a emis o declarația, atribuită întregii echipe, în contextul anunțului prim-ministrului Dorin Recean privind solicitarea de a-și prezenta demisia din funcție directorul general interimar Victor Bînzari.

Victor Parlicov, demis din funcția de ministru al Energiei după majorarea prețului la gaze pentru consumatori, a declarat că ar fi solicitat de mai multe ori revocarea din funcție a lui Bînzari, pentru că „rateul principal ține de Energocom”.

Echipa Energocom „respinge” afirmațiile autorităților centrale și ale ex-ministrului Energiei, Victor Parlicov, referitoare la „presupusa inacțiune a companiei în achiziția gazelor naturale pentru perioada de iarnă 2024-2025”. Angajații s-au arătat „nedumeriți” și „confuzi” în legătură cu solicitarea privind demiterea lui Victor Bînzari.

După ce a fost revocat din funcția de ministru al Energiei, Victor Parlicov a declarat că a solicitat demisia lui Bînzari în repetate rânduri, încă de acum un an. Acesta a mai menționat că dacă Energocom ar fi cumpărat gaze în iarnă, atunci când erau ieftine, stocurile de gaze deținute de R. Moldova „trebuiau să se ieftinească semnificativ”. „Trebuia să intre în sezonul de iarnă cu niște stocuri de gaze la preț bun”, a sublinat ex-ministrul.

Dacă mă întrebați pe mine, Energocom are rolul de a scoate riscurile, legate de acționariat și datoriile Moldovagaz, din preț. Cu alte cuvinte, dacă Moldovagaz și Energocom ar cere o ofertă de la același furnizor, Energocom ar obține un preț cu mult mai bun, din cauza faptului că are o structură a acționariatului și un bilanț mult mai sănătos. În aceste condiții, eu cred că rolul principal în tot ce ține de optimizarea stocurilor, gestionarea portofoliului de gaze, îi revine Energocomului. Mai mult ca atât, poate asta este greșeala mea, că nu am scandalizat lucrurile și nu am făcut din aceasta show-uri, dar opinia mea este că responsabilitatea principală pentru ratarea achizițiilor ține de Energocom (…)”, a declarat Victor Parlicov.

„Moldovagaz este o companie care are o structură a acționariatului unde este majoritar Gazprom și are un bilanț destul de complicat, cu datorii. În asemenea condiții, orice furnizor care vine să vândă gaze naturale către Moldovagaz, va pune toate aceste riscuri în preț. Unii furnizori nici nu pot să lucreze direct cu Moldovagaz, au politici corporative interne în acest sens. De aceea, în condițiile specifice ale R. Moldova, pe bursă la noi sunt foarte puțini jucători, iar jucătorul principal este Energocom, care este o companie cu capital de stat.

Fostul oficial a spus că a cerut anterior „înlăturarea” din funcție a directorului general interimar al Energocom.

„Astăzi prim-ministrul a acceptat această propunere a mea, la pachet cu mine. E ok, mai bine mai târziu decât niciodată. De multe ori am solicitat (demiterea lui Bînzari, n.r.), prima dată anul trecut prin august-septembrie. Nu am solicitat formal, nu am depus demers. Eu aceasta am consultat (…)”, a afirmat Parlicov.