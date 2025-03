LIVE TEXT Rusia și Ucraina au făcut un schimb de prizonieri de război, după discuția dintre Trump și Putin. A 1120-a zi de război în Ucraina

UPDATE 19:05 Rusia și Ucraina au schimbat miercuri câte 175 de prizonieri de război, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Rusia a întors Ucrainei, suplimentar, alți 22 de soldați ucraineni grav răniți, au confirmat ambele tabere, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris schimbul ca fiind unul dintre cele mai mari de acest gen și a declarat că cei 22 de ucraineni erau „războinici grav răniți și cei pe care Rusia i-a persecutat pentru crime inventate”.

Today is another day when Ukraine brings its people back. 175 of our defenders have been released from Russian captivity. Another 22 defenders are returning home through measures beyond exchanges. Among them are severely wounded warriors and those whom Russia persecuted for… pic.twitter.com/r8vI7BiYxn