Reuniunea Trilateralei miniștrilor afacerilor externe din R. Moldova, Ucraina și România: implementăm proiecte comune importante

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai R. Moldova, Ucrainei și României, desfășurată la Cernăuți, alături de omologii săi, Andrii Sibiha și Oana-Silvia Țoiu. În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și miniștrii de externe ai Poloniei și Lituaniei – Radosław Sikorski și Kęstutis Budrys, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Conform MAE, discuțiile s-au axat pe cooperarea economică, integrarea europeană, securitatea energetică, infrastructura și modernizarea punctelor de trecere a frontierei, combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride, precum și situația de securitate din regiune.

Miniștrii au discutat despre parcursul european al R. Moldova și Ucrainei și au evidențiat progresele înregistrate de ambele țări în avansarea reformelor și apropierea de Uniunea Europeană. România a reafirmat sprijinul ferm și consecvent pentru parcursul de aderare al ambelor țări la Uniunea Europeană.

„Aderarea R. Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană va contribui substanțial la construirea unei Europe unite, pașnice și sigure. Iar pacea pentru Ucraina înseamnă pace și pentru R. Moldova”, a menționat ministrul Mihai Popșoi.

MAE scrie că un alt subiect a vizat consolidarea cooperării în combaterea amenințărilor hibride din partea Federației Ruse. Oficialii au apreciat rezultatele obținute în ultimul an și au reafirmat importanța schimbului de bune practici și a acțiunilor coordonate, în baza Memorandumului de Înțelegere trilateral privind combaterea dezinformării, semnat la Chișinău la 5 iulie 2024.

Cei trei miniștri de externe au menționat că parteneriatul dintre cele trei state se reflectă prin proiecte majore în domenii strategice, cu beneficii directe pentru cetățeni.

„Țările noastre implementează proiecte comune importante în domeniul infrastructurii, inclusiv în construcția de drumuri și poduri. Inițierea proiectului privind construcția a patru poduri va crea noi conexiuni între Republica Moldova, România, Ucraina și va facilita accesul direct către Uniunea Europeană. Astfel de investiții, alături de inițiativele sprijinite de statele membre ale UE în Republica Moldova și Ucraina, reflectă un angajament comun pentru pace, stabilitate și dezvoltare durabilă în regiune”, a adăugat Mihai Popşoi.

Miniștrii au reiterat sprijinul ferm pentru Ucraina și angajamentul de a colabora strâns cu autoritățile ucrainene și partenerii internaționali în eforturile de reconstrucție durabilă și eficientă. Republica Moldova și România rămân solidare cu Ucraina atât timp cât va fi necesar.