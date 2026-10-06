R. Moldova ar putea primi foaia de parcurs pentru aderare la UE pe 28 octombrie

Comisia Europeană a adoptat un pachet privind revizuirea politicilor în perspectiva extinderii, stabilind orientările politice și acțiunile necesare pentru a pregăti Uniunea pentru viitoarele extinderi. Documentul prevede că R. Moldova ar putea primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, pe 6 octombrie.

„În cadrul pachetului privind extinderea din 2026, Comisia va prezenta foi de parcurs orientative pentru Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina, cu condiția ca aceste țări să mențină ritmul reformelor”, a anunțat Marta Kos. Potrivit Comisiei, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în implementarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Ea nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor, care rămâne legat de progresele și reformele realizate de fiecare țară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere ale UE.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că în zilele care urmează vor fi organizate discuții cu societatea civilă despre propunerile Comisiei, „pentru a analiza împreună ce înseamnă ele pentru Moldova și cum putem valorifica oportunitățile pe care le deschid”.

Potrivit Cristinei Gherasimov, documentul propune și mai multe oportunități pentru țările candidate înainte de aderare, cum ar fi acces mai larg la piața europeană, programe și investiții. Totodată, acesta prevede „garanții pentru respectarea democrației, a statului de drept și pentru folosirea corectă a fondurilor europene”.

„Guvernul salută aceste propuneri. Pentru Moldova, sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi”, a subliniat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană.

Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate.

„Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre. Vom continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Obiectivul nostru rămâne aderarea deplină la UE, cu drepturi și responsabilități egale”, a declarat aceasta.

Pe 16 septembrie, Ursula von der Leyen a menționat că R. Moldova și Ucraina au înregistrat progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană, alături de țările din Balcanii de Vest. Declarația a fost făcută miercuri, 16 septembrie, în cadrul discursului său anual privind starea Uniunii.

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere. Pe14 iulie, la Bruxelles, a avut loc cea de-a treia Conferință interguvernamentală, în cadrul căreia va fi deschis Clusterul 6 – Relații externe, marcând un nou pas în procesul de aderare al țării la UE. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a explicat că ordinea deschiderii clusterelor este stabilită în funcție de nivelul de pregătire al fiecăruia.

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