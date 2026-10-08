Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Prețurile la carburanți scad. Cât…

Prețurile la carburanți scad. Cât vor costa benzina și motorina pe 8 octombrie

Foto: ZdG

Prețurile la carburanți scad în R. Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru joi, 8 octombrie, noi prețuri maxime de comercializare pentru benzina 95 și motorina standard.

Urmărește ZdG în Google News Adaugă ZdG ca sursă preferată

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina 95 se ieftinește cu 9 bani și va putea fi comercializată cu cel mult 34,13 lei/litru.

Motorina standard se ieftinește cu 19 bani, ajungând la un preț maxim de 35,23 lei/litru.

Sursa: ANRE

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: