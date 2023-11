Premierul României, după recomandarea CE de a începe negocierile de aderare a R. Moldova la UE: „Guvernul României va fi un partener de încredere pentru Ucraina și Moldova”

Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, salută decizia Comisiei Europene de a recomanda începerea negocierilor de aderare la UE pentru R. Moldova şi Ucraina. Declarația a fost făcută de oficial miercuri, 8 noiembrie, într-o postare pe platforma X, fostul Twitter.

I salute the @EU_Commission’s recommendation for Ukraine and Moldova to start EU 🇪🇺 accession formal talks. @GuvernulRo will be a trustworthy partner for 🇺🇦 & 🇲🇩 in this process, and I am hopeful for a positive decision of the #EU leaders in December.