Polonia a mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Lvov, la graniță cu țara NATO

Polonia este în alertă duminică dimineață, 5 octombrie, și a mobilizat avioane de luptă, după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Lvovului, zonă aflată la graniță cu țara membră NATO, scrie G4Media.

Polonia, membră NATO, a declarat că a mobilizat aeronave duminică dimineață, 5 octombrie, pentru a-și asigura siguranța aeriană după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra Ucrainei, oficialii ucraineni raportând că rachete și drone cad asupra regiunii Lvov, în apropierea graniței cu Polonia.

„Avioanele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X.

Mai multe regiuni din Ucraina au fost bombardate masiv peste noapte, între care și Zaporijjea, și Vinița. De asemenea, principalele instalații de gaz ucrainene au fost avariate.

Cel puțin cinci persoane au murit și alte 14 au fost rănite în urma atacului brutal al rușilor de sâmbătă noapte spre duminică dimineață.

The Kiev Independent transmite că în regiunea Lvov, patru persoane au fost ucise și alte patru rănite, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență pe Telegram. Un parc industrial a luat foc în timpul unui atac cu rachete și drone asupra orașului Lvov, a scris primarul Andriy Sadovyi pe Telegram. El a dat asigurări că pe acel teritoriu nu existau ținte militare.

Două districte din Lvov nu au electricitate, iar transportul public a fost oprit temporar din cauza atacului.

Lvov a fost lovit timp de ore întregi peste noapte, în timp ce apărarea anti-aeriană trăgea cu furie în toate direcțiile pentru a respinge atacul, a mai declarat primarul, citat de The New York Post.

Un martor a declarat pentru The Post că cel mai recent atac este cu siguranță cel mai grav lovit suferit de Lvov de la începutul războiului.