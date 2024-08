Vitalie Vrabie, ajuns primar la Ungheni după victoria asupra contracandidatului său din partea PAS, își afirmă susținerea pentru Maia Sandu

Primarul independent al municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, care și-a câștigat mandatul după ce l-a devansat pe contracandidatul său din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dionisie Ternovschi, și-a declarat susținerea pentru Maia Sandu. Acesta a ținut un discurs la evenimentul de joi, 22 august, la care Maiei Sandu a fost desemnată candidată a PAS pentru prezidențialele din 20 octombrie.

Vitalie Vrabie a menționat, de pe scenă, că apariția sa „poate să nască niște întrebări”. „Da, pentru că eu sunt născut mai demult. Eu am prins perioade mai înainte decât alții, dar de fiecare dată am încercat să muncesc și să fiu corect acolo unde m-au prins timpurile”, a zis Vrabie.

„Nu am apartenență de partid. În anul trecut (2023, n.red), atunci când am candidat la funcția de primar al municipiului Ungheni, am pornit de la statului de independent, dar nu independent de oameni, dar nu independent de politicienii corecți, dar nu independent de partidele care promovează valorile democratice.

(…) Exprim mesajul colectiv al unghenenilor în susținerea integrării europene și, în mod special, susținem candidatul la funcția de președinte al R. Moldova, doamna Maia Sandu. Doamnă președintă, sunt aici pentru a vă susține necondiționat”, a declarat Vitalie Vrabie.