VIDEO Primarul municipiului Timișoara, în vizorul Ministerului rus de Externe, după premiul acordat Maiei Sandu

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a relatat, pe 21 ianuarie, că a ajuns în vizorul Ministerului de Externe al Rusiei, pentru distincția oferită președintei R. Moldova, Maia Sandu. Totodată, acesta a confirmat că suma de 30 000 de euro, care însoțea premiul, nu a fost virată către șefa statului.

Într-o adresare video, pe Facebook, edilul Timișoarei consideră că „au sărit ruşii în sus” din cauza discursului Maiei Sandu „în care a fost foarte critică la adresa Rusiei, a spus foarte clar că este o ameninţare reală, a povestit ce încercări de destabilizare au făcut ruşii în R. Moldova (…)”.

Ministerul rus de Externe a publicat pe 17 ianuarie o reacția la premiul Maiei Sandu, numind suma de 30 000 de euro „primă pentru promovarea tuturor acestor pretinse „valori” europene”.

💬 #Zakharova: Moldovan authorities are seeking to root out any dissent, block independent media, pursue the opposition & overtly blackmail their own people



🤦‍♀️ It seems that @sandumaiamd received a 30,000 euro bonus in Timișoara for promoting all these would-be European "values" pic.twitter.com/KL784zsPdX