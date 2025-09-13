VIDEO Maia Sandu listează reușitele politice în relația cu Italia: „Să avem grijă să păstrăm ceea ce am obținut”

Președinta Maia Sandu a enumerat reușitele politice obținute în relația cu Italia în ultimii ani 4 ani. Declarația vine în contextul vizitei sale în Italia, dar și al alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a afirmat că aceste rezultate trebuie „păstrate”.

„În anii 2000, mulți moldoveni au fost nevoiți să plece de acasă, cei mai mulți au ajuns în Italia. Au ajuns și s-au stabilit aici cu greu, apoi, ani la rând, nu au putut merge acasă, în Moldova, ca să-și vadă familiile, pentru că nu aveau acte. Astăzi, în Italia, avem cea mai mare comunitate de moldoveni. Oamenii noștri sunt respectați, pentru că muncesc onest și pentru că s-au integrat frumos. În același timp, relația dintre guvernele noastre era aproape inexistentă până în 2021.

În ultimii 4 ani, am îmbunătățit semnificativ dialogul politic între R. Moldova și Italia. Am avut vizite și discuții la nivel de președinți, întâlniri cu doamna prim-ministră, ne bucurăm de sprijin la nivelul autorităților locale. Acest lucru ne-a permis să semnăm un nou acord de pensii. Asemenea acord are doar Albania și R. Moldova cu Italia. Să îmbunătățim acordul permiselor de conducere, să obținem sprijin financiar din partea Italiei, inclusiv pentru a oferi compensații celor de acasă când au crescut prețurile la energie. Și, bineînțeles, Italia ne sprijină pe drumul nostru european. Am obținut încrederea și prietenia Italiei datorită eforturilor noastre comune. Să avem grijă să păstrăm ceea ce am obținut”, a spus Maia Sandu.

Din 8 noiembrie 2025 va intra în vigoare acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia.

De asemenea, din 1 septembrie 2025 moldovenii care au muncit aici pot primi pensie pentru anii lucrați, indiferent dacă aleg să rămână sau să revină acasă.

Pe parcursul vizitei la Roma, președinta s-a văzut cu prim-ministra Giorgia Meloni. Într-o postare despre întrevedere, șefa statului a subliniat că relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi „mai bune ca niciodată”.

Aceasta a fost în audiență și la Papa Leon al XIV-lea la Vatican.