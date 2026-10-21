Politica bugetar-fiscală și obligarea platformelor de taxi să proceseze plățile prin bănci din R. Moldova, pe agenda ședinței Parlamentului din 22 octombrie

Deputații vor examina în ședința de joi, 22 octombrie, în lectura a doua proiecte de lege ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală, cumularea pensiei de dizabilitate cu pensia de urmaș, precum și declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de modernizare a sistemelor colective de alimentare cu energie termică în municipiile Chișinău și Bălți.

De asemenea, vor fi supuse dezbaterilor inițiativele legislative privind obligația platformelor de taxi de a procesa plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate în Republica Moldova, extinderea accesului la informațiile cadastrale și reglementarea procedurii de reparcelare a terenurilor.

În prima lectură vor fi examinate inițiativele legislative privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene de transport a energiei electrice Strășeni – Gutinaș; stabilirea unor reguli clare pentru organizarea traficului, dezvoltarea transportului public, amenajarea parcărilor cu plată și gestionarea vehiculelor abandonate; modificarea cadrului legal referitor la constituirea Cabinetului primarului municipiului Bălți. Un alt proiect de lege prevede acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru importul unui lot de instrumente muzicale destinate Colecției naționale de instrumente muzicale a Republicii Moldova.

Două dintre proiectele incluse pe ordinea de zi urmăresc armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Acestea vizează promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și armonizarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor, instituirea unor mecanisme avansate de sprijin a competitivității la export și de facilitare a accesului la finanțare.

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 8 septembrie, pachetul de politică fiscală și vamală pentru anul 2027, care are drept obiectiv simplificarea și eficientizarea legislației în domeniu. Documentul prevede modificări la Codul fiscal, Codul vamal și alte acte normative conexe.



În ceea ce privește impozitul pe venit al persoanelor fizice, se propune:

scutirea personală crește de la 29 700 la 40 020 lei, și respectiv scutirea personală majoră de la 34 620 la 40 020 lei anual;

oferirea contribuabilului a dreptului de a alege între domiciliu de cel puțin 3 ani sau statutul de unică locuință – drept locuință de bază;

introducerea unui prag de 100 de lei sub care o datorie restantă la impozitul pe venit nu mai blochează dreptul de desemnare procentuală a impozitului pe venit 2%;

cota pentru creșterea de capital rămâne 12%, dar se aplică integral, fără reducerea de 50% din suma excedentară;

cota pentru dividende crește de la 6% la 8%, pentru profiturile generate începând cu 2027;

donațiile bănești efectuate de agenți economici în folosul persoanelor fizice trec de la 6% la 12%;

transferul obligației de calcul și declarare a creșterii de capital de la persoana juridică plătitoare la persoana fizică beneficiară, întrucât în practică persoana juridică nu cunoștea, la momentul reținerii, mărimea reală a creșterii de capital.

Pachetul prevede și instituirea unei taxe de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii, aplicată la mijloacele depuse pentru alimentarea conturilor de joc, respectiv la prețul biletului de loterie.

În cazul impozitului pe venit al persoanelor juridice și al persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, se propune:

prelungirea până în 2029 cota „0” pentru profitul nedistribuit, iar pragul de eligibilitate crește de la 100 milioane de lei la 200 milioane de lei;

stabilirea cotei impozitului pe venit de 12% pentru gospodăriile țărănești, în vedere uniformizării cu întreprinderile individuale;

instituirea, cu caracter temporar, doar pentru anul 2027, a unei cote de 18% pentru veniturile din activități financiare și de asigurări;

reducerea de la 60% la 25% a pragului de venit din consultanță pentru afaceri și management peste care contribuabilii nu mai pot aplica regimul special de impozitare cu 4% din rulaj;

eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru asociațiile de economii și împrumut, organizațiile sindicale și patronale, precum și pentru instituțiile de învățământ private, care vor aplica, în continuare, cota standard de 12%;

abrogare regimului special de impozitare pentru capitalul de stimulare începând cu perioada fiscală 2027.



În materie de TVA, se propun următoarele modificări:

extinderea cotei reduse de 8% pentru ouă și carne de pasăre;

menținerea cotei de 8% pentru pâine, lapte, unele legume și fructe proaspete, crescute în Moldova și produse de strictă necesitate;

introducerea cotei reduse de 12% pentru producția de zootehnie, fitotehnie, horticultură și unele fructe proaspete, menținând însă un regim preferențial față de cota standard;

cota TVA pentru HoReCa crește de la 8% la 12%, menținând însă un regim preferențial față de cota standard;

aplicarea de la 1 aprilie 2027 a cotei de 8% TVA pentru consumul casnic de gaze naturale de până la 150 m³ lunar pentru fiecare locuință și menținerea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru energia electrică, plafonată la 100 kWh;

revizuirea listei scutirilor de TVA existente, prin abrogarea facilităților incompatibile cu regulile privind ajutorul de stat;

pentru mărfurile importate prin vânzări la distanță, cu valoarea de până la 150 de euro per colet, se introduce un regim special de TVA și o taxă de gestionare de 12 lei per colet.



La capitolul accize, proiectul propune o traiectorie clară de ajustare pentru următorii trei ani, cu scopul de a oferi predictibilitate atât mediului de afaceri, cât și planificării bugetare, după cum urmează:

pentru produsele din tutun, majorarea va fi de 20% în 2027, și de 15% în 2028 și 2029; pentru cartușele și rezervoarele de țigări electronice, creșterea va fi de 15% în 2027, respectiv 10% în 2028 și 2029;

introducerea accizei pentru lichidele fără nicotină destinate țigărilor electronice;

revizuirea coeficientului pentru prețul de referință al țigaretelor de la 1,46 la 1,57;

introducerea accizei pentru unele băuturi nealcoolice carbogazoase cu zahăr sau îndulcitori, băuturi energizante și articole pirotehnice de divertisment;

accizele pentru majoritatea mărfurilor accizabile cresc cu 10% în 2027;

acciza la motorină crește cu 20%;

majorarea cu 10% a accizei pentru autoturismele cu motor cu ardere internă;

instituirea accizei pentru autoturismele exclusiv electrice, calculată în funcție de masa vehiculului, cu menținerea cotei de până la 25% pentru cele electrice și hibrid plug-in.

Impactul bugetar pozitiv direct estimat al măsurilor este de circa 5,1 miliarde de lei, dintre care: 820 milioane de lei din impozitul pe venit și taxa de viciu, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize.